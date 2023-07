Actuales y extrabajadores de Marka Group, el grupo empresarial liderado por la investigada Sada Goray, denunciaron una serie de maltratos laborales durante el último año, periodo en el que la compañía se ha visto involucrada en un caso de corrupción ligado al gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo con la denuncia recogida por el dominical Cuarto Poder, la empresa los despidió sin pagarles sus beneficios laborales completos. En tanto, quienes aún continúan trabajando, indicaron que no recibieron su gratificación por Fiestas Patrias.

El reportaje, que mantuvo el anonimato de los denunciantes, también recogió una audio donde se escucha a quienes sería gerentes de Marka Group anunciar que no se haría el pago de la gratificación porque “hay otras prioridades”. “Necesitamos muchos recursos para poder defender a Sada”.

Según Cuarto Poder, Marka Group ingresó al sector inmobiliario en el 2016, pero recién en el 2018 el Fondo Mivivienda (FMV) los aceptó como promotores de “vivienda social”, con un desembolso de S/13 millones para que construyan casas en Virú (Trujillo) y las vendan a los más necesitados.

El Poder Judicial viene evaluando un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Sada Goray.

Ya durante el gobierno de Pedro Castillo, tras el presunto copamiento del FMV con funcionarios designados bajo su influencia a cambio de millonarios pagos ilícitos, promovieron hasta ocho proyectos más de ese tipo. Allí llegó el mejor momento de la empresa, de acuerdo con los exempleados.

Una de estos indicó que tenían, a nivel nacional, 270 personas trabajando y que tenían ingresos de S/ 3 millones mensuales hacia fines del 2021. “La empresa estaba creciendo, estaban contratando gente (...) tanto así que nos cambiamos de una oficina chiquita a una más grande”, afirmó otra.

“Había buenas noticias, como que estábamos llegando a las metas de la venta, que el siguiente mes íbamos a vender 15%, más 20% más. En ese momento, por lo que sé, ingresaba tres millones mensuales [...] De las iniciales, de las cuotas de los clientes” dijo la primera. De acuerdo con el reportaje, este crecimiento hizo que la empresa mude sus oficinas a otros edificio en Surco, en el cual ocuparon casi todo el piso 15.

Auge y caída

La denunciante también indicó que no era común ver a Sada Goray en la oficina, pero que sí la vieron en julio del 2022, en la época de Fiestas Patrias. Por entonces, indica el reportaje, el FMV ya había desembolsado cerca de S/ 34 millones para los proyectos de “vivienda social”, pero el nombre de Salatiel Marrufo, el presunto receptor de los pagos de la empresaria, ya había comenzado a figurar en la prensa.

Luego de que a mediados de septiembre comenzaron a publicarse reportajes en torno a las empresas de Sada Goray, la empresa reunió a los trabajadores “por videollamada para hablar con Sada [Goray] porque se encontraba en el extranjero”, según una extrabajadora. “Ella nos dio nuevamente el discurso de que todo lo que estaba saliendo en las noticias era mentira”.

Desde entonces, indican los exempleados, la situación laboral comenzó a hacerse más difícil: en diciembre hubo unos 20 despidos y para febrero, unos 80. “Se quedó vacía la oficina [...] Nos mandaron a home office [...] Lo que pasa es que tampoco podían pagar el alquiler de ese lugar”, afirma una de ellas.

Tras una nueva mudanza a una oficina en Lince, les indicaron que la empresa iba a pasar a llamarse Aalto y que Sada Goray no estaría involucrada. Por entonces, según la extrabajadora, su recaudación mensual apenas llegaba a un millón de soles. Hoy, la empresa tiene su sede dentro de un estudio de abogado de Miraflores y tiene unos 25 trabajadores.

El audio que acompaña la denuncia es atribuido a Juan Gonzales Vigil Flores, actual gerente de la empresa, quien les indica que no les pagarán la gratificación de julio: “Nos hemos quedado sin recaudo en todos los terrenos [...] [Estamos] bastante mal de caja, con lo cual las gratificaciones de este año no van a poder ser pagadas, evidentemente. Se las vamos a deber”.

“Necesitamos muchos recursos para defender a Sada. Aun cuando sea un tema personal y ella está asumiendo sus propios costos, también hay cosas que hacer al interior de la empresa para que eso también funcione adecuadamente. Así que nada, eso es todo lo que tenía que decirles”, agregó.

Las denunciantes afirman que no creen la versión que da Sada Goray como defensa ante su investigación fiscal. “No me parece para nada que lo que haya hecho esté bien y más aún viéndose como una afectada”, dijo una. “Siento que han arruinado, aparte de las familias que estaban que estaban esperanzadas en eso, han arruinado la vida de sus propios trabajadores, gente que día a día da la cara por la empresa”, declaró otra.

Respuesta de Marka Group

Mediante un pronunciamiento, Marka Group reconoció que tiene deudas con sus extrabajadores. El grupo empresarial atribuyó esto a “decisiones arbitrarias” de la actual dirigencia del FMV, así como el nivel de cobertura periodística del caso de Sada Goray, lo que ha afectado la liquidez de sus empresas promotoras de proyecto inmobiliarios y ha “provocado retrasos en la ejecución de determinadas obligaciones”.

“Hemos llegado a acuerdos, dentro del marco de la ley, con nuestros extrabajadores para poder cumplir con el pago de cualquier suma que les sea adeudada en los plazos y formas en que la situación por la que atraviesa la compañía lo permitan. Nuestro deber e intención es el de cumplir con cada uno de ellos y nos encontramos trabajando en alternativas de financiamiento que permitan hacerlo en el más breve plazo”.

También aseguraron que Aalto inmobiliaria ya no forma parte de los accionistas de la empresa y que Sada Goray está “desvinculada de la sociedad”. “[La sociedad] no ha asumido directa ni indirectamente los costos de su defensa. Además, ante las notas periodísticas que pretenden vincular la defensa legal de Sada Goray con la supuesta financiación de esta por parte de Marka Group, manifestamos nuestro total rechazo a tales versiones”, aseguraron.