El Poder Judicial declaró infundada la variación de domicilio solicitada por la defensa técnica de Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) e investigada por el presunto delito de organización criminal.

La decisión fue emitida por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Raúl Justiniano, luego de analizar los argumentos presentados por el abogado de Paredes Navarro y del Ministerio Público.

#LoÚltimo Poder Judicial declaró infundada la variación de domicilio solicitada por la defensa técnica de Yenifer Paredes Navarro, investigada por el delito de organización criminal. pic.twitter.com/ldOaYMBQI6 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 4, 2024

Yenifer Paredes había solicitado su domicilio de Chorrillos (Lima) a Chota (Cajamarca) por motivos laborales. La fiscalía se opuso a este pedido por considerar que podría incrementar el riesgo de obstaculización en la investigación que afronta.

Durante la audiencia del pasado 30 de octubre, la fiscal adjunta provincial Magaly Torres señaló que Paredes Navarro no estaba cumpliendo las reglas de conducta que se le impuso y observó la idoneidad de los documentos presentados.

Asimismo, refirió que el contrato de trabajo presentado por la cuñada del exmandatario adolece de muchas irregularidades debido a que –según sustentó- existen vicios respecto al plazo fijo y al uso de un ambiente por tiempo indefinido y gratuitamente.

Por su parte, el abogado de Paredes Navarro, José Dionisio, presentó un contrato de arrendamiento de casa-habitación y un contrato de trabajo para sustentar su solicitud a favor de la hermana de la exprimera dama Lilia Paredes.

Yenifer Paredes tomó la palabra durante la audiencia y dijo que tuvo un “percance familiar” que ya comunicó a la fiscalía. Alegó que por “temas de salud” no se puede seguir hospedando en la casa de su sobrino, en el distrito de Chorrillos.

“Señor magistrado, estoy investigada por organización criminal, ninguna empresa de Lima me quiere contratar, es la verdad. Que una persona que me conoce de hace tiempo me quiera dar una oportunidad de trabajo, no creo que usted como magistrado me niegue la oportunidad de trabajar”, manifestó.