Dos audios en los que se escuchan conversaciones entre la exasistente personal del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca y el abogado Fabio Noriega, dan cuenta de presuntas coordinaciones del jefe de Estado con las máximas autoridades del Ministerio Público, así como otros fiscales.

En un primer audio, de más de 12 minutos, se escucha a la exasistente personal de Vizcarra indicar que el mandatario le habría enseñado un registro de la llamada que recibió de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el pasado 2 de julio.

En dicha conversación, según narró Roca, Ávalos habría llamado a Vizcarra para conversar sobre la situación “de su secretaria”, quien sería Mirian Morales, mencionada en la conversación.

En otra parte del diálogo, Roca expresa que habría existido una reunión privada el 9 de julio, entre Vizcarra y la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Esto se habría producido después de la sesión del Consejo de Estado que se realizó ese jueves y en la que además, habría participado por breves minutos, Morales Córdova.

En la reunión, sostiene Roca, se habría tocado la situación legal de los congresistas Edgar Alarcón (Unión por el Perú) y Omar Chehade (Alianza por el Progreso) pues habría la intención de sacarlos del Congreso de la República. No obstante, en el diálogo, Roca no indica cómo llegó a saber de ello.

Alarcón Tejada, preside la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que investiga el caso de las visitas del cantante Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

Consejo de Estado del 9 de julio del 2020

Según registros de diversas noticias, esa mañana del 9 de julio, mientras se desarrollaba el Consejo de Estado; por mesa de parte del Congreso de la República se interponían dos denuncias constitucionales contra Alarcón Tejada, por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Es decir, antes de la reunión mencionada en el audio.

Edgar Alarcón fue denunciado por la Fiscalía de la Nación el 9 de julio del 2020





Luego, el 14 de julio la Fiscalía de la Nación interpuso otra demanda constitucional contra el congresista de Unión por el Perú por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Esta vez, la denuncia contra Alarcón también comprendía a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma.

Edgar Alarcón fue denunciado por la Fiscalía de la Nación el 14 de julio del 2020





-Nuevamente la concuñada-

El diálogo entre Roca y Noriega, también hace mención a Rosmery Silva, concuñada del presidente Martín Vizcarra. La abogada de profesión, es esposa de Gabriel Díaz Cabello, hermano de Maribel Díaz Cabello, esposa del mandatario.

Como se recuerda, según información publicada por Cuarto Poder, Silva obtuvo contratos cuando Vizcarra era presidente regional de Moquegua (2011-2014) y también cuando asumió el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. En ese momento, fue nombrada jefa territorial de Moquegua del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

En los nuevos diálogos, Roca sostiene que Silva tendría vinculación con la fiscalía y habría sido ella quien ayudó a Vizcarra en sus procesos judiciales en Moquegua y también habría intervenido el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez.

Pero Silva Acevedo y Pérez Gómez, vuelven a ser mencionados también en un segundo audio entre Roca y un interlocutor.

En el diálogo, se escucha decir a Roca que Vizcarra conoce a Pérez Gómez desde que estaba en Moquegua, pues el fiscal veía algunos casos contra el entonces presidente regional de Moquegua.

Incluso, asevera Roca, en el proceso por “la represa” también habría intervenido el mencionado fiscal.

Como se recuerda, el año pasado, la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Moquegua denunció a Vizcarra por el presunto delito de negociación incompatible por autorizar pagos presuntamente irregulares por trabajos de supervisión que no se habrían realizado en la Represa Chirimayuni. El caso se venía investigando desde hace varios años atrás, pero tiene que esperar hasta que el mandatario acabe su gestión.

En otro pasaje de la conversación se alega que Silva Acevedo habría coordinado diversas acciones con el fiscal supremo Pablo Sánchez y habría tratado el presupuesto institucional con Ávalos.

El Comercio se comunicó con el área de prensa de Palacio de Gobierno, pero no dieron respuesta a nuestras comunicaciones.

Por su parte, el fiscal supremo Pablo Sánchez negó cualquier vinculación con el entorno del presidente Martín Vizcarra. En conversación con El Comercio, afirmó que no conoce a la abogada Rosmery Silva y no realizó coordinación con ella.

Además, afirmó que no ha tenido ninguna coordinación con el fiscal José Domingo Pérez, sobre casos vinculados al entorno presidencial.





“Yo no conozco a la que declara ni a la pariente o concuñada del presidente. No conozco a ninguna de las dos. Tampoco yo tengo una comunicación con el doctor José Domingo Pérez, más que las coordinaciones institucionales por los casos de los últimos tiempos y no he intervenido para nada en temas de presupuestos”, afirmó.

Por tanto, rechazó las declaraciones donde se sugiere su nombre y por tanto, reiteró que no ha tenido ninguna comunicación con el mandatario.

“No, ninguna (coordinación con el presidente). El tema del presupuesto lo maneja la institución a través de la Fiscalía de la Nación y el gerente de presupuesto, no lo manejamos nosotros”, dijo.

Asimismo, en un comunicado público, Sánchez Velarde cuestionó las insinuaciones “a la ligera” que se hace a raíz de los audios; “sin mayor elemento de prueba que el solo dicho de una persona”.

“Lamento esta difícil situación a la que es sometida nuestro país y rechazo que se vulnere la institucionalidad democrática a partir de audios sin mayor sustento”, comentó.

De otro lado, se conoció que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público, abrió una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez.

Pérez, por su parte, elevó un informe ante el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela, afirmando que “son falsos” los hechos relatados sobre su persona narrados en los audios de Karem Roca.

“Los audios mencionados en el presente informe demuestran que existe una actividad organizada que busca entorpecer las investigaciones del Equipo Especial, enmarcadas en el objetivo de desprestigiar a los fiscales y sus acciones y, así, impedir que se continúe con la averiguación de la verdad de los graves hechos de corrupción y lado de activos ocurridos en el país”, sostuvo Pérez.





José Domingo Pérez sostuvo que los nuevos audios en su contra buscan afectar las investigaciones del Equipo Especial. (GEC)





También se pronunció fue Rosmery Silva Acevedo, quien negó las alusiones vertidas en los audios sobre las presuntas gestiones que habría realizado a favor de Vizcarra y lo calificó de “falso”.

“Es, lo único que tendría que decirte es que el doctor José Domingo Pérez, no es mi amigo, no he coordinado con él, ni tendría por qué hacerlo, de verdad (…) Yo ya lo dije anteriormente, esto ha sido parte de una investigación que se hizo anteriormente, pero ya lo he dicho, yo no soy su abogada (de Vizcarra)”, alegó.

Por tanto, negó haber realizado coordinaciones con el fiscal Pérez o otros en otros casos fiscales.

“Jamás, soy una abogada profesional, mujer respetuosa de las leyes y en mi cabeza no entran ese tipo de cosas. Simplemente, los procesos se defienden como corresponde, con argumentos legales y en forma correcta, no es mi manera de trabajar”, alegó.

También negó conocer o haber coordinado con el fiscal supremo Pablo Sánchez. “No lo conozco, yo creo que aquí debe haber algún error o tema que debe esclarecerse. Al doctor que menciona no lo conozco, al doctor José Domingo Pérez lo conozco por las noticias, no es mi amigo y nunca he coordinado anda con él”, concluyó.

AUDIO 1

Fabio Noriega: Ahora, del entorno de Mirian a quienes deben citar y qué presuntas deben hacer

Roca: A Lizbeth Santos para que hable contigo. Lizbeth Santos, Ella sabe todo de Ricard, porque hablaba un montón con Richard

Noriega: Ya, ya lo había anotado

Roca: Ajá, Lizbeth Santos. A ella.

Noriega: Lizbeth Santos

Roca: Sí, a ella … por eso es que a Miriam nunca le pedí…. Ni que ni la toquen

Noriega: Ya

Roca: y yo he escuchado que le han preguntado a la Balbuena por Lizbeth Santos

Noriega: Ya

Roca: En la… en el Congreso

Noriega: Ya

Roca: Y dijo… este… no, no la conozco, tendría que ver la foto; así. Y al final Alarcón dijo, ah pero me queda la duda, le dijo. Lizbeth Santos. No sé cuál es su otro apellido…

Noriega: Arias

Roca: Creo que sí… este… Usted para su información, ella es la asistente personal de Miriam Morales

Noriega: Ya

Roca: le dijo así. ¿no la conoce? Y ella se quedó callada. ¿no la conoce? Ya gracias

Noriega: (ininteligible)

Roca: A Lizbeth Santos no la han citado

Noriega: Ya. Puedes darme mayor detalle sobre la reunión del ministro de Educación Daniel Alfaro en una oportunidad que Miriam lo llamó.. algún detalle más

Roca: Sí, Mirian llama a Daniel Alfaro

Noriega: Ya

Roca: A Daniel, lo llama para que Alfaro lo reciba a Richard, pero a la vez lo llama y lo quema a Richard

Noriega: Ya

Roca: y lo quema a Richard y le dice

Noriega: O sea, Mirian llama

Roca: … a Alfaro.

Noriega: ¿Al ministro?

Roca: Sí, para que reciba a Richard ¿ya? Y Miriam le dice a Richard, te va a recibir Alfaro

Noriega: Ya

Roca: ¿Ya? Así... ¡Uy, iba contento! Me dice, ´hay, no sabes que a mí, Mirian; por encargo de Martín, me ha dicho que vaya´. Anda, pero ten cuidado le dije. Con cuidado.

Noriega: Ya

Roca: Y cuando viene… pero Mirian a la vez lo quema a Richard, le dice ten cuidado porque este es un bla bla bla, que dice que Martín, no sé cuánto no sé qué cosa…

Noriega: Ya

Roca: Va Richard a la reunión y mete la estupidez de tomarse una foto con Alfaro. ¿ya? Y lo cuelga en sus redes. Y dice, saliendo de no sé qué… Y Mirian le toma un pantallazos y le enseña al presidente. Ya ves, te das cuenta, Mira, mira lo que hace. Y tres meses lo tuvieron congelado.

Noriega: Ya

Roca: ¿Ya? Porque Mirian le dice al presidente. Para eso es esa gente, tú quiere...le decía. Y lo cancelaron. Y cuando Richard se da cuenta de eso, la empezó a odiar. Él la odiaba, ahora la debe… porque le conviene, porque sabe que se va a ir a la cárcel. Ahora le conviene porque le están pagando, le están ¿no? Pero él la odia.

Noriega: Ya, bueno

Roca: Ujum. Acá debe haber una foto porque todas las fotos se han publicado. Dice, Richard Swing asegura que se reunió con exministro de educación al inicio del gobierno. Ves, él mismo…Pero, no es que él pidió la reunión. ¿O sea, tú crees que a cualquiera le van a dar? No le dan. Amigo, no le dan, tú sabes esto ¿y le van a dar a este? Allí el mismo dice. Porque aquí él dice; ´aseguró que se reunió con el primer ministro… educación, tuvo que coordinar con la secretaría del despacho presidencial. Allí lo dice (…) el intérprete insistió con su propuesta de trabajar en el gobierno …. Y allí. Si bien no precisó que fuera ella quien lo derivó con el ministerio de Educación, Cisneros indicó que logró reunirse con el exministro Daniel Alfaro. Al respecto, el dominical precisó que no existen registros dentro de ese sector´. ¿te das cuenta?

Noriega: Ya

Roca: Cuando alguien va así, simplemente no lo registran, porque yo por ejemplo que estoy allí, a cuántos he hecho pasar sin registro.

Noriega: Otra cosa, Karem. Te acuerdas que me comentaste antes del audio de la humillación y la infamia…

Roca: Ah, de lo que me dice…

Noriega: Así es, lo que te dice Martín

Roca: ya

Noriega: En qué fecha se reunió la fiscal Zoraida con Mirian y el presidente. Donde le ordena que denuncie a los congresistas Alarcón y Chehade para que lo saquen del Congreso

Roca: Consejo de … antes del Consejo de Estado

Noriega: ¿La fecha tienes más o menos?

Roca: Mira, Consejo de Estado ha sido el 9 de julio… el 1 de julio más o menos…

Noriega: Ujum. Porque el audio de la humillación fue el 3

Roca: Ya. El 2… el 2 de julio habla, este… Martín Vizcarra con la … entre el 2 y 3… es que exacto no te puedo decir, porque él mismo a mí me dice…o sea, antes de esa humillación, él me enseña. Él me dice ´mira quién me ha llamado, ah. Zoraida me ha llamado. No te pregunté a ti, no sé si…mira… Y qué me ha dicho. Qué pasa con tu secretaria Martín que quiere´… como se llama… ´que ha pedido que su declaración la guarde, por 20 días…´, así me dijo. Yo me armé de valor y yo lo he escuchaba. ¿Qué pasa?, le dije.

Noriega: O sea, Zoraida lo llamó

Roca: Y el presidente me enseña el celular. Una llamada entrante y una saliente de Zoraida. ´yo he hablado con Mirian y de allí me ha dicho …y yo le he dicho, ´no sé, no sé lo que estará pasando´. Y por qué no le ha dicho…usted por qué no le ha dicho de que yo lo he hecho por cuidar mi declaración, porque yo no quiero que sea manoseada como la declaración de Mirian ¿Por qué no le ha dicho usted eso?, le dije. `No, no, yo no tengo por qué decirle´, me dijo. ´Y mira cómo me ha llamado, y yo puedo decirle porque ella es mi amiga… a pesar del perfume ….´ Y todavía haciéndose el payaso me dice, ´A pesar de su perfume -porque siempre la hemos criticado porque zoraida se hecha mucho perfume- a pesar del mucho perfume que se hecha igual es mi amiga, y mira cómo me ha llamado´. Me enseñó y allí tenía las llamadas de Zoraida.

Noriega: Ya

Roca: Entonces yo le pregunté allí a una amiga que la conoce también. ´karem es imposible que ella se pueda reunir, conociéndola, que ella hable directamente, que ella se deje manipular por el presidente. Es imposible´, me decía así. Y yo preguntaba. Me quedé con esa duda, pero yo sé en mi corazón que sí se hablan. Ella le pide a él…

Noriega: Directamente

Roca: … Y él a ella. Claro, si ya viene el trance del…cuando ellos querían su presupuesto para la fiscalía, ahí le han dado…

Noriega: Pero, la fecha exacta, ¿cuándo fue? ¿el 1 o el 2? porque el viernes a sido…

Roca: ¿Cuándo ha sido el audio?

Noriega: De la humillación …

Roca: 3

Noriega: El viernes 3

Roca: El viernes 3, entonces él… en la mañana, ha sido…

Noriega: ¿Jueves?

Roca: Jueves

Noriega: Jueves…

Roca: Sí,

Noriega: jueves, o sea, el día anterior…si te ha mostrado

Roca: Ajá

Noriega: Si te ha mostrado

Roca: Claro, ha sido el 2. El 2.

Noriega: Jueves 2

Roca: Sí, el jueves 2. Sí, el jueves 2 es que se ha comunicado con ella

Noriega: Ya. ¿Y la orden para sacarlo al congresista Alarcón?

Roca: Ah, allí ya ha hablado, pero cuando ella ha venido el 9.

Noriega: Ya

Roca: … al Congreso… al Consejo de Estado, allí aparte … porque, cuándo ha sido lo que a …

Noriega: A la semana siguiente lo sacó… lo denunció

Roca: ¿Pero qué fecha?

Noriega: No tengo exacto… Voy a

Roca: ah.. la fiscal de la nación presentó este 14 de julio…

Noriega: Coincide exacto…

Roca: Claro. El 9 de julio, cuando ella va al Consejo de Estado, allí. Este, lo bueno es que yo he dejado gente allí ; y no le pierdan el ojo a la Zoraida, le dije. Porque yo quería saber si Zoraida le da algo a mi jefe. Entonces y allí coincidiría con lo que tú decías que tenía mi declaración. Pero me dice que no le ha dado nada. Ahora, también le puede dar por whatsapp.

Noriega: Sí, todo …

Roca: Ya. Pero conversan un buen rato. Todos salieron y se quedaron conversando Zoraida, el presidente y Mirian…

Noriega: O sea, los tres.

Roca: Ujum. Los tres.

Noriega: Y la resolución sale el 14

Roca: el 14.

Noriega: Todo a pedir de boca. Increíble.

Roca: o sea, de que Mirian le debe… de que Zoraida le debe el puesto que está ahí, así digan que no… es amiga de Martín Vizcarra. Sí, es amigo.

Noriega: Así es...

Roca: Sí, y de pasadita a la Rosmery Silva, a la cuñada ..

Noriega: De quién

Roca: de Martín Vizcarra que está allí… ella mueve a los fiscales

Noriega: Ah, ya

Roca: Ujum. Ella habla... Ella.. o sea, todos los juicios que le ha visto Martín Vizcarra, es ella, Rosmery Silva.

Noriega: ¿Ella es la cuñada?

Roca: Con Domingo Pérez… por eso es que cuando Domingo Pérez viene acá a trabajar y a su mujer la mandan a Perucompras. Y cuando hubo el escándalo ya la sacan a la mujer de Perucompras. Así es.

Noriega: Y en esta reunión de la Fiscal de la Nación participó el señor Óscar Vásquez Zegarra

Roca: No. Ahí no estaba, no

Noriega O sea, solo han sido Mirian, Martín y Zoraida

Roca: ajá; y un ratito nada más, porque Martín… Y Mirian agarra… y Mirian agarra y se sale y se queda el presidente con Zoraida.

Noriega: Así…

Roca. Ujum. Claro, con esa seguridad ellos han hecho que no vayan al Congreso, que vayan, o sea todo. Que pregunten si ella sabe… porque ella tiene que mentir, te das cuenta. Patricia dijo que nos hemos reunido…nos conocimos trabajando y...varios son.

Noriega: O sea, son amigas allí.

Roca: íntimas

Noriega: Patricia con Miriann

Roca: Tomaban juntas. Sí, son borrachas las dos.

Noriega: ¿Así?

Roca: Sí





AUDIO 2

I nterlocutor: Karemcita, tus comentarios. Cómo según...o sea , Domingo Pérez con cuñada del presidente…

KR: En Moquegua, sí, en Moquegua lo conoce a él, con los casos que el presidente tenía.

Interlocutor: las denuncias que él tenía.

KR: sí, y uno de la represa...esas denuncias, ahí se mete Domingo Pérez

Interlocutor: pero, coordina con la cuñada.

KR: todo coordina con la cuñada

Interlocutor: cómo se llama la cuñada

KR: Rosemary Silva

Interlocutor: ella está casada con…

KR: el hermano de Maribel

Interlocutor: y la cuñada estaba en contacto con Pablo Sánchez esa vez que conversamos.

KR: quién ve el tema de la fiscalía, del presupuesto, la Zoraida, no? Ya, ellos querían el presupuesto para la fiscalía que se les ha dado y eso lo ha gestionado la cuñada.

Interlocutor: la cuñada de Martín.

KR: Sí, Rosemary Silva.

Interlocutor: ahora último

KR: sí, el presupuesto que ellos querían para la fiscalía, eso lo ha gestionado Rosemary Silva, por eso es que todo…yo sentía que ella era una pulguita.

Interlocutor: pero esa vez que el hombre está en Canadá, te acuerdas, tú dices hay un fiscal que coordina con Pablo Sánchez.

KR: claro, ese es Domingo Pérez

Interlocutor: para la vacancia

KR: sí

Interlocutor: yo me acuerdo, el 26 no nos abrazamos, ya listo el camino..

KR: ajá, pero han jugado todos allá…en prensa, aunque no lo creas, desde allá se comunicaba el presidente con Óscar Vásquez y con Richard Cisneros y yo no sé si ahí hablaban los dos, pero se comunicaban porque Richard Cisneros sabe todos los pasos desde Canadá hasta que llegó el presidente acá.

Pero, eso sí yo no sabía. Yo recuerdo que recién lo he sabido ahora que Richard se le ha ido la boca y me ha contado.

Interlocutor: desde esa vez

KR: pero a mí no me ha contado personalmente, yo con Richard no me he tomado ni un café. Nunca. Nunca. Así de nunca y te lo puedo demostrar. Cuántas veces me ha invitado a su cumpleaños, al presidente, nunca he ido. Ni me he tomado un café.

Interlocutor: y qué es del argentino, te acuerdas que me presentaste en el cordano.

KR: Ah, él te conoce pues no

Interlocutor: claro

KR: Pero, él no se debe acordar de ti pues lógicamente. El argentino se fue antes de la pandemia a su tierra por vacaciones, con la pandemia ya no pudo volver y Mirian ya lo alejó totalmente.

Interlocutor: correctito era el tipo

KR: sí…parecía también, pero jugaba sus propios intereses, porque él lo trajo al que ha ganado la presidencia de Argentina ahora.

Interlocutor: ¿Fernández?

KR: sí, él lo trajo.

Interlocutor: ¿lo trajo acá?

KR: Claro, a Palacio, sí

Interlocutor: Cuando no era presidente

KR: Ajá

Interlocutor: Pero, ¿él trabajó..?

KR: antes de que él gane ya estaba voceado que iba a ganar la presidencia de Argentina y lo trajo a Palacio el argentino, estaba haciendo una visita por todo Latinoamérica y lo trajo a Palacio, y ahí hay fotos con él. Yo tengo fotos de Maximiliano ahí. Si quieres bajo y te lo doy.

Interlocutor: hay que visitarlo cuando todo esté calmado. O sea, Pablo Sánchez y Domingo son de la mano.

KR: Sí..

