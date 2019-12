El procurador público del Poder Judicial (PJ), Marco Antonio Asunción Palomino Valencia, presentó esta tarde un recurso de “aclaración” ante el Tribunal Constitucional (TC) para esclarecer la votación que en mayoría decidió liberar a la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.

En el documento al que accedió El Comercio, el representante del Estado solicitó que se precisen diversas contradicciones y argumentos sin sustento respecto de resolución que dispone la libertad de la excandidata presidencial. En consecuencia, se proceda a realizar una nueva votación sobre el caso.

El petitorio se sustenta en siete argumentos centrales, entre los que se encuentran las incongruencias de los fundamentos de lo votos de “mayoría” que hicieron resolución, en el extremo del peligro procesal, suscrito por los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos.

También menciona la oposición de los fundamentos de los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos; contra los votos de Blume, Sardón y Ferrero.

El recurso de la Procuraduría del Poder Judicial advierte que la incongruencia de los fundamentos de la sentencia lesionan el “derecho al uso de la debida motivación” por tomar como argumentos la opinión del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

De igual forma cuestiona que el hábeas corpus a favor de Fujimori Higuchi se aceptara sin que haya terminado el proceso en el Poder Judicial.

También considera que se emitió un fallo “ultra petita", es decir que va más allá de lo que pidió la demandante. Esto, debido a que el voto en mayoría se pronuncia sobre la resolución de la Corte Suprema sobre el caso de Keiko Fujimori “a pesar que esto nunca fue solicitado o formó parte del petitorio".

Finalmente, el procurador fundamenta su pedido al sostener que la resolución no contiene una respuesta sobre la solicitud para incluir la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki ante el equipo especial Lava Jato de la fiscalía. “Incurre en parcialidad cuando existe falta de motivación”, sostiene.

Según declaró el abogado a la salida de la sede del TC, lo que se busca es que la sentencia quede sin efecto y el “caso se vuelva a votar”.

Dijo que la solicitud tiene diversos argumentos, uno de los cuales es que no se puede dictar una sentencia por mayoría con fundamentos contradictorios. Añadió que el voto de Carlos Ramos no solo no comparte, sino que los critica.

“Tenemos argumentos suficientes para que la sentencia sea aclarada”, exclamó tras enfatizar que la resolución carece de validez y eficacia.

Como se recuerda, el lunes 25 de noviembre el pleno del TC decidió por mayoría, anular la prisión preventiva que venía cumpliendo Fujimori Higuchi, en el marco de la investigación que se le sigue por el Caso Odebrecht.

Fuentes del Poder Judicial informaron a El Comercio que tras analizar la resolución se solicitaría que el máximo órgano en materia constitucional esclarezca la fundamentación de los cuatro votos que decidieron acoger el recurso de hábeas corpus que presentó Sachie Fujimori a favor de su hermana Keiko Fujimori.

Cabe indicar que el pasado viernes, las mismas fuentes ya habían anunciado que se analizaría la resolución y se tomaría una decisión al respecto.

Especialistas en derecho constitucional cuestionaron los fundamentos de la decisión que liberó a la excongresista.

Los magistrados que se pronunciaron a favor de revocar esta medida judicial fueron Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Carlos Ramos Núñez se sumó a favor de la liberación a través de un voto singular, mientras que Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña rechazaron el pedido.

Cabe recordar que tras la decisión del TC, el fiscal José Domingo Pérez envió un oficio ante la procuraduría del Poder Judicial para que solicite una aclaración. A esto, se le sumó un segundo pedido realizado por el jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.