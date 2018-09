El congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta consideró que el presidente Martín Vizcarra ha dejado de lado las reformas importantes que requiere el país.

“Se ha dejado de hacer lo principal. [...] Consideramos que el presidente ha abandonado, no ha enrumbado al país con las reformas importantes”, dijo en Canal N.

El ex titular de la Mesa Directiva del Congreso apuntó que es irresponsable que Vizcarra haya propuesto un referéndum cuando hay asuntos más apremiantes. “La forma como lo plantea para subir algunos puntos [en las encuestas] me parece irresponsable”, aseveró.

Galarreta agregó que si bien asuntos como la vuelta al sistema bicameral o la no reelección de congresistas son temas importantes para debatir, es urgente una reforma del sistema de justicia. “Tenemos populismo puro”, refirió.

En respuesta, el congresista de Peruanos por el Kambio Carlos Bruce negó que el gobierno haya descuidado aspectos urgentes para el país.

“Se está haciendo la reforma política y judicial que Fuerza Popular, con mayoría en el Parlamento, no ha planteado en estos dos años”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

Además, consideró que este año podría aprobarse parcialmente el referéndum, con asuntos tales como la no reelección parlamentaria y la bicameralidad. En una segunda etapa –acotó– podrían discutirse asuntos más técnicos, como la fijación de distritos electorales, entre otros.

—Insistencia—

En su visita a su alma máter, la Universidad Nacional de Ingeniería, el jefe del Estado hizo hincapié en la necesidad de la consulta popular.

“Estoy seguro de que cuando lancé esa propuesta el 28 de julio no me quedé huérfano, no me quedé solo. He sentido el respaldo mayoritario de la población peruana”, dijo.

Además, expresó que mientras esta reforma se lleva a cabo, el gobierno sigue trabajando para atender la reconstrucción de las ciudades afectadas por El Niño costero, así como otros problemas del país, tales como las heladas y la anemia infantil.