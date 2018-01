Luis Galarreta: "El Papa no vino a decir que gobernemos juntos"

Luis Galarreta nos recibe en medio del receso parlamentario y la visita del Papa al Perú. Aprovecha el mensaje conciliador de Francisco para marcar distancia del discurso impulsado por el Ejecutivo, esa tan mencionada reconciliación de la cual, adelanta, Fuerza Popular no participará.

— La última vez que conversamos, en octubre, remarcamos que en poco tiempo había enfrentado la inédita cuestión de confianza de un Gabinete. A eso se sumó el debate de vacancia. ¿Cómo evalúa lo sucedido?

Lo conversamos y lo reafirmo: se han afianzado las prácticas democráticas y se vio qué tan consistente es el desarrollo de los equilibrios de poderes. Estos seis meses me han permitido desarrollar una agenda legislativa en la cual avanzamos 15 temas y dos están en camino, en autógrafa de ley. De ahí han venido otros temas como el pedido de cuestión de confianza, en el cual, por primera vez, un Parlamento se la denegó al Ejecutivo. No pensé estar al frente del Congreso en este tipo de cosas.

— Habla de logros. ¿Cuál sería el error del que más se arrepiente?

Hay varios. Por ejemplo, cuando entró la vacancia, se nos quedaron varios pendientes. Tal vez en ese estilo de no correr por aprobar un número determinado de leyes, como algunos presidentes anteriores, dejamos algunos temas para las últimas sesiones que pensamos que entrarían [al debate]. La moratoria de la Ley Universitaria la vamos a ver igual, pero está pendiente. También la denuncia constitucional de los marinos contra miembros del Tribunal Constitucional.

— ¿Eso lo verá la Comisión Permanente?

Sí, todavía hay posibilidad de que los vea. Si no es en la semana que viene, será en la quincena de febrero. Ahora, el receso parlamentario es positivo porque pone un poco de pausa al ruido político, que es natural y más si hay motivos. Es bueno que uno tenga una pausa para repensar algunas cosas.

— ¿Mejorar la relación Ejecutivo-Congreso es una tarea pendiente?

Es una tarea pendiente, pero no abrazarnos o tomarnos fotos, porque eso es para la tribuna. El Congreso, con Luz Salgado y con mi presidencia, siempre estuvo dispuesto a conversar. Lo que no quiere decir que no haya críticas o que algún parlamentario no quiera interpelar o censurar.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, considera que el receso parlamentario puede ayudar a disminuir el ruido político. (Foto: Jessica Vicente / El Comercio)

— Criticó la reconciliación impulsada desde el Ejecutivo al decir que “debe ser del Estado hacia el pueblo”. ¿Fuerza Popular tiene algún rol en esa reconciliación?

La reconciliación es el trabajo que hacen las instituciones para la satisfacción del ciudadano. Aquel que está distante del Poder Judicial que suelta a ladrones o del Congreso que no hace su trabajo para presionar y que tengan un buen servicio. Fuerza Popular no tiene de qué reconciliarse con el Ejecutivo. Lo que queremos es que el Ejecutivo trabaje y encuentre el norte. Sentarnos a conversar, lo hacemos permanentemente. Yo estuve con el presidente recibiendo a Su Santidad.

— El gobierno vinculó la reconciliación precisamente con la llegada del Papa al Perú. En términos políticos, ¿esta puede cambiar el escenario convulso que vive el país?

Creo que el Papa no busca eso. El Papa no vino a decir que todos gobernemos juntos, de la mano. Eso es falso. Hay quien quiere llevarlo por ahí y sacar ventaja. El Papa vino a hablar de unidad y de reconciliación. Yo firmo totalmente la reconciliación de la que habla el Papa. No la del Ejecutivo, la cual ni siquiera se entiende.

— La primera ministra confirmó que el pedido de delegación de facultades legislativas está en ‘stand by’. ¿Podría retomarse o el Parlamento ya no dará facultades al Gabinete Aráoz?

La legislatura acabó el 12 de diciembre y las facultades las presentaron tarde. He escuchado a varios voceros que ya no confían en el gobierno.

— Lo de la falta de confianza suena a que incluso en un escenario de un cambio de presidente del Consejo de Ministros, el Parlamento no le daría la confianza. ¿Es así?

Depende de qué primer ministro pongan, porque entiendo que ya varios han marcado una posición de poca confianza. Algunos no por gestión, sino por las decisiones tomadas sobre otro tema político [el indulto a Alberto Fujimori] y otros sienten que han perdido confianza en que el Ejecutivo tenga la capacidad de recuperarse.

— Sin embargo, en octubre usted valoraba que el Gabinete Aráoz tuviese “una visión política”.

Tenía más visión política que el primero, que era netamente técnico. Pero ya no están [Jorge] Nieto ni [Carlos] Basombrío, que eran dos tipos políticos. Con lo que pasó, se siente que el Gabinete sufrió un golpe fuerte.

— Ese golpe respondería, en gran medida, a lo sucedido en torno al indulto a Alberto Fujimori. ¿Lo considera un error político?

Primero: yo he estado, desde antes, a favor del indulto. Segundo: por el presidente Fujimori tengo gratitud como persona que creció en la generación de los 80 y 90. El balance es positivo, aunque ocurrieron cosas con las cuales he discrepado como la re-reelección o la presencia de Vladimiro Montesinos. Dejando claro eso, me hubiese gustado un indulto más limpio.

— Resulta llamativo que la bancada fujimorista cuestione las formas teniendo en cuenta que es la liberación, supuestamente tan esperada, de su líder histórico.

Totalmente de acuerdo, pero creo que hay que explicarlo. El presidente Fujimori está libre y ese no es el tema. Lo llamativo sería si el presidente Kuczynski, usando una potestad constitucional, prefirió hacer algo [como negociar]. Eso no solo te diría que es mal presidente, sino que hablaría horrible de su persona.

— La crisis política también desencadenó tensiones dentro de la bancada fujimorista y creó una facción.

Quienes consideraban que el presidente Kuczynski era moralmente incapaz para seguir en el cargo hasta un día antes y, cuando yo era vocero de la bancada, decían con palabras feas referidas a su edad: “A este... hay que vacarlo”, resulta que votaron contra la vacancia. Es un tema interno que resolverá la comisión de disciplina.

— Dijo que Kenji Fujimori y quienes lo apoyan no creen en la renovación. Si Fuerza Popular cree en ella, ¿habrá un nuevo candidato presidencial para el 2021?

Para varios de nosotros, la candidata natural es Keiko Fujimori. Que lo sea no quiere decir que no hay renovación. Pero primero tienes que enganchar el partido. Tal vez Kenji cree que todavía está en los 90, cuando simplemente uno decía: “Que salga fulanito y zutanito” [en alusión a Ana Vega y Pier Figari].

— ¿Fuerza Popular está intentando convencer a miembros de la facción de Kenji Fujimori para que dejen ese grupo?

Estoy alejado de los temas internos, pero la visión de Fuerza Popular no es convencer para que se quede alguien que se demuestre que vendió su voto. Si entendemos que hay dos, tres o cuatro que no recibieron llamadas y se abstuvieron por no estar muy convencidos, es diferente a otros que dijeron públicamente que sí hablaron.

— El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) le envió una carta en la cual le pide archivar el proyecto sobre la publicidad estatal, que considera una censura indirecta. ¿Lo hará?

Tendría que decirle al CPP que a mí no me corresponde archivar ningún proyecto. Les voy a prestar un reglamento, en todo caso. Cuando se presentaron proyectos similares, estuvimos esperando y [los miembros del consejo] nunca vinieron. Este es un proyecto que amerita el debate.

— Aun así, se le exoneró del debate en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué?

Sí, porque queríamos verlo en la Permanente y ya no llegaban los tiempos. Ahora, en la Permanente, puede debatirse todo un día.

— Pero en un debate más reducido.

Es un debate más interesante, porque es como una comisión especial dedicada al tema. Se ha cuestionado que esto atenta contra la libertad de información y la libertad de prensa. A mí me parece una iniciativa que tiene todo el derecho de presentarse y tiene mi respaldo. ¿Por qué no financiamos otros sectores privados?

— En este caso, porque la llegada de los medios de comunicación públicos, por ejemplo, con una campaña de prevención no se compara con la de los privados.

No tengo por qué cuestionar la llegada [de los medios privados], pero este es un debate en el cual no se tiene por qué decir: “Archívenme eso que no me gusta”. Hay periódicos en los que la publicidad [estatal] representa mucho más que la venta. Algunos [parlamentarios] creen que no debería ser así. La libertad de expresión y la libertad de prensa no tendrían por qué verse afectadas.

— ¿Por qué llegar a una prohibición en lugar de afinar mecanismos contemplados por la ley vigente sobre publicidad estatal (Ley 28874)?

Se presentó una propuesta. Después hay que debatirla y ver la mejor salida. Tal vez todos llegan a la conclusión de que se archive o de que hay que mejorarla. Vamos a ver si esta semana o la siguiente la debatimos.

— ¿Contemplan ver las observaciones del Ejecutivo a los cambios del Decreto de Urgencia (D.U.) 003?

Es uno de los temas pendientes. El D.U. lo he debatido en la Comisión de Constitución antes de ser presidente del Congreso. Siempre dijimos que era un ‘engañamuchachos’. Un marco legal para no tocar a las [constructoras] peruanas.

— Es decir, ¿podrían simplemente dejar que cumpla su plazo de vigencia, el 13 de febrero, y que quede sin efecto?

Sí. La verdad no sé si fue de utilidad.

— Para intentar apelar a la insistencia en los cambios del D.U. 003 se necesitaría un pleno extraordinario. ¿Contemplan esa posibilidad?

Veo muy complicado [convocar] el pleno extraordinario.

— ¿El pedido de algunas bancadas que buscan el retiro de Rosa Bartra como presidenta de la Comisión Lava Jato es un tema ya zanjado?

Son acuerdos de bancadas que se respetan de manera democrática. Yo respaldo el trabajo de la Comisión Lava Jato, que no solo es de Rosa Bartra, es de Víctor Andrés García Belaunde, Mauricio Mulder, Karina Beteta.

— Bartra es la cuestionada por estar presente en el allanamiento de la fiscalía a locales de Fuerza Popular.

Domingo García Belaunde, Enrique Bernales y Ántero Flores-Aráoz ya dijeron que no hay nada ilegal en que parlamentarios de Fuerza Popular hayan participado.

— La crítica no va a su presencia como congresista, sino por ser la titular de la investigación por la cual se realizaban los allanamientos.

Sí, pero ella fue como corresponde. No hay ningún tema ilegal. Que a algunos no les guste que la comisión haya tomado relevancia es otra cosa. El trabajo de Rosa Bartra es impecable.

— ¿Qué pasará con la Comisión de Ética, en la cual diversas bancadas suspendieron su participación?

Son gestos políticos que tienen derecho a hacer. He quedado en conversar con los portavoces, porque creo que es un error.

— ¿Ve una Comisión de Ética sesionando solo con miembros del fujimorismo y el Partido Aprista?

Si hay quórum, tiene que sesionar.

— ¿Es políticamente viable? Para el presidente de la comisión, Juan Carlos Gonzales, “no sería correcto”.

Es su punto de vista. Políticamente viable, para mí, es todo lo que es legalmente viable.

— ¿Darle un cupo a Nuevo Perú es una salida?

Para algunos portavoces, eso no es viable, porque si bien se les reconoce ciertos temas, no pueden perjudicar a otro grupo. Aunque igual los acuerdos políticos se pueden dar. Ahí conversaremos con los voceros.

