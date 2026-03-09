Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marisol Espinoza afirma que Suheyn Cipriani fue contratada para “temas de carácter social”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La candidata al Senado por Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, se refirió a la contratación de la modelo e influencer Suheyn Cipriani en la presidencia del Congreso de la República del Perú y aseguró que su incorporación estuvo vinculada a labores de carácter social.

