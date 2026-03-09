La candidata al Senado por Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, se refirió a la contratación de la modelo e influencer Suheyn Cipriani en la presidencia del Congreso de la República del Perú y aseguró que su incorporación estuvo vinculada a labores de carácter social.

En declaraciones a RPP, la exvicepresidenta de la República sostuvo que la joven fue contratada para apoyar actividades sociales y no directamente para funciones dentro del despacho parlamentario.

“Concretamente el caso de la señorita Suheyn, ella fue contratada en el despacho... no en el despacho, sino para temas de carácter social. Ella, por lo que tengo entendido, tenía y creo que está presentando su documentación”, indicó.

Espinoza también señaló que, según la información que maneja, Cipriani no se reunió con el entonces presidente del Congreso antes de su contratación. “No se reunió con el doctor Salhuana, sino al año siguiente fue contratada, pero en el despacho donde trabajan para hacer obras de bien común, de bien social”, añadió.

El pronunciamiento de la candidata se produce luego de que una investigación de El Comercio revelara que el 3 de abril del 2025 el entonces titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, solicitó formalmente la incorporación de Cipriani como personal de confianza para la presidencia del Congreso.

De acuerdo con los documentos revisados, la influencer fue designada como auxiliar bajo la modalidad de confianza con una remuneración de S/4.500 mensuales, apenas 24 horas después de presentada la solicitud. Para acreditar experiencia laboral, presentó un certificado que señalaba que se desempeñó como administradora de la empresa TYC Brasil S.A.C. entre noviembre del 2020 y febrero del 2024.

Sin embargo, la investigación periodística identificó inconsistencias en ese documento tras revisar registros laborales y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, los cuales no evidenciarían aportes previsionales ni registros de pagos que respalden el supuesto vínculo laboral durante ese período.