Los portavoces de cinco de las nueve bancadas del Congreso se pronunciaron en contra de adelantar para el viernes la sesión del pleno, en la que se debatirá y votará la segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, luego de que este último remitiera una carta al titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, solicitando el cambio de fecha, fijada para el lunes 9 de noviembre.

Vizcarra Cornejo, en la referida misiva, afirmó que es necesario que se le brinde al país “una decisión definitiva” sobre las autoridades que estarán hasta el 28 de julio de 2021, cuando se “producirá la transición democrática del poder producto de las elecciones del 11 de abril próximo”. Agregó que no se debe “sumir” al Perú en una situación de inestabilidad “por un mayor período”.

Consideró que los continuos procesos de destitución iniciados por el Parlamento en los dos últimos meses tienen “la potencialidad de afectar” las inversiones y el desarrollo del país y que no colaborara al rol que debe asumir su gobierno “en la comunidad internacional” y en la relación con diferentes estados.

El congresista Otto Guibovich, vocero de Acción Popular, dijo que se debe respetar el acuerdo que adoptó el pleno el último lunes. Es decir, mantener el debate y la votación de la nueva moción de vacancia para el lunes.

“Particularmente, pienso que se debe respetar lo que se ha votado, porque en el pleno ya hemos votado una fecha. Y se tendría que convocar a otro pleno para cambio eso. Hay un acuerdo del pleno con una fecha, tendríamos que reconsiderar y votar para cambiar de fecha, y eso no me incumbe, eso lo tiene que ver la mesa directiva, no un congresista como yo”, remarcó a El Comercio.

La portavoz alterna de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte, sostuvo que el Parlamento debe respetar los plazos y los procedimientos ya establecidos.

“Ya se acusó en el último proceso [de vacancia tras los audios del Caso Swing] su rapidez y se le consideró ‘exprés’, por lo que será muy difícil que en esta oportunidad se adelante fecha. Lo importante es la voluntad de presidente de asistir y responder al país sobre las investigaciones de fiscalía”, expresó.

“Que repase su estrategia de defensa”

El parlamentario Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, señaló que de “ninguna manera” se debe cambiar la fecha del pleno sobre la vacancia.

“Él [Vizcarra] puede pedir muchas cosas, pero la fecha ya está fijada, el pleno del Congreso acordó que sea el 9 de noviembre. Yo no estoy a favor, si me preguntas a mí, de ninguna manera. La vez pasada estuvieron fastidiando porque decían que era una vacancia ‘exprés’, que no había tiempo, ahora se le ha dado tiempo y quieren apresurar los temas, esto no es un juego”, manifestó.

En comunicación con este Diario, Columbus indicó que los argumentos de Vizcarra, en el sentido de que el Perú no merece estar en incertidumbre, son “bastantes gaseosos”, porque entre el viernes y el lunes solamente hay dos días de diferencia.

“No ha pasado nada durante todos estos meses de gestión catastrófica para el país a cargo de este gobierno y en dos días no va a caer un meteorito que extinga a la humanidad entre el sábado y el domingo. Que repase su estrategia de defensa con su abogado y que venga el día lunes a rendirle cuentas a la representación nacional”, acotó.

El portavoz de Podemos Perú, Aron Espinoza, adelantó que su bancada no respaldará el pedido hecho por el jefe de Estado.

“El presidente dice que nosotros somos especialistas en aprobar vacancias exprés. La posición es clara, se tiene que hacer el lunes. El congresista [Edgar] Alarcón ha dicho que hay un nuevo colaborador eficaz, no ha querido adelantar nombres, pero se presume que el fin de semana van a salir nuevos indicios de los actos de corrupción y por eso sería el apuro del presidente, esperemos hasta el lunes”, subrayó.

Una posición similar tuvo el congresista José Vega, vocero de Unión por el Perú (UPP), quien dijo que el jefe de Estado intenta ejecutar una maniobra “distractora”.

“Hoy quiere adelantar cuando la vez pasada dijo que era una vacancia express, no lo entendemos […] el tema está planteado, el Parlamento ha hecho una agenda, [la votación de la vacancia] está programada para el lunes, está obligado a venir, esto es improcedente para nosotros, es una estrategia distractora”, declaró a Canal N.

“El viernes o lunes están dentro del plazo”

El portavoz de la bancada de Somos Perú, Luis Dioses, indicó que el titular del Congreso, Manuel Merino, debe convocar a la Junta de Portavoces para que se analice la solicitud del mandatario. “Lo más importante es que el presidente aclare los temas y muestre su disposición a allanarse a las investigaciones y no buscar maniobras procesales para no acudir a las citaciones”, añadió.

El congresista Francisco Sagasti, vocero de la bancada del Partido Morado, precisó que el cambio de fecha requiere de un acuerdo de la Mesa Directiva que luego sea ratificado en el pleno.

“De acuerdo con la constitución se debe realizar entre el tercero y décimo día de aceptada la moción, así que el viernes o lunes pueden ser días elegibles ya que están dentro del plazo”, complementó.

La vocera del Frente Amplio, Rocío Silva, afirmó que el debate y la votación de la vacancia se programó para el lunes 9 de noviembre, porque este miércoles se iba a realizar un pleno descentralizado en Abancay, pero que este terminó siendo suspendido.

“Ahora que no estamos en el supuesto de ese pleno [en Abancay] y tenemos comisiones normales, digamos que una diferencia de dos días no significa una gran variación. El pleno [sobre la vacancia] se planteó para el lunes por ese motivo [la sesión descentralizada] y ahora no existe, sería solo una decisión en Junta de Portavoces para que el pleno sea el viernes”, mencionó.

El Comercio intentó comunicarse con la portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, ha sido sindicado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces de haber recibido sobornos por S/2′300.000 relacionados a las obras Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fue gobernador en la referida localidad sureña.

Hasta el martes último, 42 parlamentarios votarían en contra o en abstención. Los 21 integrantes de APP, los nueve parlamentarios del Partido Morado, cinco de Somos Perú, tres de Acción Popular, dos de Frente Amplio, uno de Podemos Perú y un no agrupado. Con ello, el mandatario solo necesita dos adhesiones para superar el nuevo proceso de destitución en su contra.

El Parlamento solo puede declarar la vacancia de la Presidencia de la República con una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de los integrantes del Congreso (87).

Este informe fue elaborado con la colaboración de Isabel Ayma y Jonathan Rojas.