“Vamos a ver quién es abstiene”, exclamó este miércoles el presidente Martín Vizcarra, tras reiterar su pedido al Congreso de la República para que ratifique la reforma constitucional que impedirá que condenados en primera instancia por delito doloso puedan postular en las próximas elecciones.

“Uno de los problemas pendientes es la ley de impedimentos para postular a cargos públicos con sentencia en primera instancia, eso ya fue aprobado, falta la ratificación en segunda votación, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los plenos y no se pone en debate”, exclamó el presidente en conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno.

El mandatario advirtió que el Congreso tiene hasta el 28 de setiembre para aprobar esta reforma y que su aplicación sea desde el 2021. El pleno del Congreso coloca en su agenda semanal este debate; sin embargo, hasta el momento no se ha producido.

“Vamos a ver a las bancadas, vamos a ver quién vota a favor de evitar que puedan postular personas sentenciadas en primera instancia y quiénes se harán los locos y quizá no vayan ese día o no estén presentes en la votación, como ciudadanos digo, como Ejecutivo el respeto a la independencia de poderes, el respeto a la institucionalidad, pero como ciudadanos vamos a ver quién se abstiene”, enfatizó.

Martín Vizcarra mencionó que también está pendiente de aprobación la Ley sobre el Financiamiento de Partidos Políticos y la eliminación del voto preferencial, del cual -indicó- el Parlamento no ha sentado posición.

“Por eso es la exhortación, no del Ejecutivo, no del presidente, de la ciudadanía, para que incorpore los cambios que fueron aprobados, por ejemplo, en el referéndum que se llevó a cabo en diciembre del 2018 [...] Tenemos solo hasta fin de mes para hacer estos cambios, si los hacemos después de setiembre van a ser aplicados recién en las elecciones del 2026 y eso no está esperando la ciudadanía", reiteró.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra acepta responder por escrito las preguntas de la Comisión de Fiscalización