La Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción del Poder Judicial dejó al voto el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la exprimera dama Nadine Heredia como parte de la investigación que se le sigue por los casos Caso Gasoducto del Sur (GSP) y Odebrecht.

En una audiencia pública realizada este miércoles, el tribunal superior escuchó los alegados del coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, quien sustentó la apelación a la medida restrictiva que le fue negada en primera instancia por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena.

En el desarrollo de la diligencia, Vela sostuvo que existen los elementos suficientes que sustentan los elementos de convicción graves y fundados, para dictar la prisión preventiva.

Afirmó que se ha demostrado la estructuración de una organización criminal que buscó llegar al poder para favorecerse. Y que ello quedó demostrado porque los que participaron en las elecciones del 2011 no fueron los que gobernaron.

También dijo que se realizaron diversos cambios normativos que se dieron para encaminar el favorecimiento a la empresa Odebrecht con el GSP, así como la designación de los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. A ello se suman la investigación que se le siguen a Heredia y al expresidente Ollanta Humala por la presunta recepción de dinero ilícito de la constructora brasileña.

Esto, señaló Vela, ha quedado acreditado con la documentación está en los sistemas Drousys y My Web Day de la empresa, que dan cuenta del dinero remitido a través de Departamento de Operaciones Estructuradas (Caja 2) y que se hizo entrega a través de la empresa Construmaq y del relacionista público Valdemir Garreta.

Además, sostuvo que en el acta de culpabilidad, el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ha reconocido haber realizado pagos por este caso. Y que, si aún no han abierto un caso por presunto cohecho, es porque están en plena investigación sobre este delito y que se tomará una declaración a Barata sobre esto.

Además, Vela dio cuenta de las nuevas declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Hernando Graña, quien afirmó que se ha reunido con Heredia Alarcón y Jorge Barata.

Recordó que la fiscalía de la Nación, recientemente, también abrió una investigación contra el expresidente Humala por el caso Gasoducto del Sur.

“Para que, a partir de esos fondos de procedencia ilícita (la Caja 2) se financie la campaña del cónyuge de la señora Nadine Heredia. pero siempre con un rol activo de ella. Este pacto, fue un pacto que se dio sobre la base de una expectativa que tuvo el partido de los trabajadores, Marcelo Odebrecht (...) A partir de esa circunstancia, se establece un episodio que plantea el inicio de una relación de confianza que luego vamos a establecer que se convierte en una relación de favorecimiento, de ilegalidad de abuso de poder, de ambición”, sostuvo.

Por todo ello, el fiscal Vela solicitó se declare fundado su pedido de prisión preventiva y, además, se disponga apartar al juez de primera instancia Carlos Sánchez Balbuena por duda de imparcialidad; ya que no habría valorado adecuadamente los elementos de convicción.

No existe elementos para dictar prisión

El abogado Jefferson Moreno, defensor legal de Heredia Alarcón, sostuvo que en esta instancia no se podía solicitar apartar al juez de primera instancia -que negó la prisión preventiva de su patrocinada- ya que para ello existe otro mecanismo como la recusación.

Aseveró que la teoría de la fiscalía sobre un acuerdo entre Odebrecht y Heredia para la entrega del proyecto Gasoducto Sur, no formaba parte de la versión de Barata. Agregó que los pagos se habrían realizado a particulares y no a su patrocinada.

De otro lado, sostuvo que si recién se está investigando para determinar si existe o no el delito de cohecho por parte de Heredia, no puede ser elemento para fundar la prisión preventiva.

Asimismo, sostuvo que en primera instancia se llegó a la conclusión que los colaboradores eficaces, como José y Hernando Graña, no eran testigos directos del presunto hecho delictivo. Y que las nuevas declaraciones de Hernando Graña sobre reuniones con su patrocinada, no han sido acreditadas, ya que no figuran registradas en la agenda digital del empresario que fue entregada.

“Por eso es que el señor juez dice que no solo son aspirantes a colaboradores que requieren corroboración; sino que además, son de referencia”, sostuvo.

Finalmente, aseveró que las reuniones que mantuvo su patrocinada con algunos funcionarios eran solo de carácter informativo y no como funcionaria pública.

“Sobre el peligro procesal se mantiene el cuestionamiento respecto el arraigo laboral (entonces) ha constituido una empresa y nosotros hemos presentado la boleta de venta electrónica. Como elemento nuevo hemos presentado la declaración de impuestos de julio y agosto”, informó el abogado.

Finalmente, recordó que su patrocinada se encuentra mal de salud y que ello ha sido acreditado con informes médicos.

A su turno, Heredia Alarcón, se refirió a una de las afirmaciones fiscales respecto a la recepción de USD$3 millones, afirmando que ello no está probado y que se encuentra en investigación.

Afirmó que no participó de reuniones técnicas por no tener conocimiento de temas vinculados a hidrocarburos y que las únicas reuniones en las que participó fueron “reuniones protocolares” e “informativas”.

“Yo no sé a qué se refiere el fiscal sobre que yo he estado en reuniones técnicas. Yo no he estado en ninguna reunión técnica, porque no tengo conocimiento de los términos de qué significa estructuración financiera o cuestiones que manejan de hidrocarburos, son cuestiones muy alejadas de mi carrera”, alegó.

Aseguró que el expresidente Humala la invitaba a ciertas reuniones vinculadas al gas natural, ya que en sus constantes viajes la población le preguntaba sobre ello.

Sostuvo que ha seguido las reglas de conducta de todas las investigaciones que tiene en su contra hasta el momento.

VIDEO RECOMENDADO:

Regidores de Lima y gremio taurino enfrentados por la Plaza de Acho