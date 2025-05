El Tercer Juzgado Penal Colegiado concedió la apelación que presentaron el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, en contra de la condena de 15 años que se les impuso por la recepción de aportes ilícitos provenientes de Venezuela y Brasil.

A través de una resolución a la que accedió El Comercio, el tribunal dispuso elevar el expediente a una Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, a fin de que sea dicha instancia la que defina si confirma o anula la condena.

El Poder Judicial (PJ) sentenció a la expareja presidencial por el delito de lavado de activos, al hallarlos responsables de haber recibido más de cinco millones de soles de procedencia ilícita e introducirlos en el financiamiento de las campañas electorales del 2006 y 2011.

El colegiado estableció que el activo ilícito provino de Venezuela y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Estas últimas fueron beneficiadas a cambio con obras públicas durante la gestión del exmandatario.

Humala Tasso se encuentra cumpliendo su condena en el Penal de Barbadillo (Ate), mientras que Heredia Alarcón, permanece asilada en Brasil desde hace más de un mes.

El colegiado también elevó las apelaciones que interpusieron Ilan Heredia, condenado a 12 años de cárcel, solicitando que se revoque la sentencia y se le absuelva.

Junto a ellos, también se concedió la apelación al Ministerio Público contra la absolución, parcial, de Antonia Alarcón, madre de la exprimera dama, por los aportes provenientes de Brasil.

El recurso fue presentado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial

“Que, se revoque la sentencia en el extremo que se absuelve a Antonia Alarcón Cubas como presunta autora del delito de lavado de activos agravados – Apartado II; y, reformándola se emita una sentencia condenatoria contra la referida”, señala la apelación del Ministerio Público.

El colegiado también admitió la apelación que presentó la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos para que se revoque la decisión de primera instancia que ordenó a los sentenciados el pago de S/10 millones de manera solidaria y rechazó su pedido para anular el acto de transferencia de un departamento y un estacionamiento de la expareja presidencial a favor de una de sus hijas, como adelanto de herencia.

“Que, se revoque la sentencia en el extremo civil; y, reformándola se imponga el pago de reparación civil de S/.20´000,000 (veinte millones de soles), así como se declare fundado el requerimiento de nulidad de transferencia de los inmuebles registrados en las Partidas Registrales N.° 418888202 y N.° 41888245.” Apelación de la Procuraduría Pública en delitos de Lavado de Activos

Defensa de Humala pedirá que se suspenda la ejecución de la sentencia

De acuerdo al documento judicial, el exmandatario Ollanta Humala, presentó su apelación el pasado 13 de mayo y cumplió con los requisitos formales para que se le conceda el recurso.

Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario, requirió que se anule la sentencia condenatoria contra su patrocinado; y, reformándola se dicte una sentencia “absolutoria” a su favor.

Además, como consecuencia de ello, también se revoque el extremo de la sentencia que ordena el pago de una reparación civil ascendente a S/10 millones de manera solidaria.

Ollanta Humala es detenido luego de su condena. Foto: GEC / Julio Reaño

En diálogo con El Comercio , Pedraza Sierra confirmó que se les concedió la apelación mediante la que buscan anular la sentencia.

“Ya está interpuesta la apelación y también ya nos concedieron la apelación. Eso significa que el expediente está ahora en la Sala Penal Nacional. Va a entrar, creo, a la Segunda Sala Penal Nacional. Esta semana o la siguiente deben de asignar el tercer miembro de esa sala y con lo cual se reiniciará la segunda etapa”, dijo.

Anunció que, una vez que el tribunal de apelación asuma competencia, el primera acto procesal que solicitarán será la excarcelación de Humala Tasso, bajo la figura de la suspensión provisional de la condena.

“A ver, en la apelación no hemos incluido el tema; aunque lo hemos tratado y no lo hemos incluido solo por un tema de formalidad procesal, porque ese tema se va a plantear cuando la Sala de segunda instancia asuma competencia y para eso, cuando la sala tenga el expediente y se haya conformado el número de integrantes, sacará una resolución muy breve que los habilita a conocer este caso y allí para adelante se habilita la posibilidad de poder solicitar una revisión de los criterios establecidos para el cumplimiento de la condena provisional. Entonces, lo vamos a hacer en otro documento, cuando la Sala Superior se aboque al conocimiento de nuestro caso. Ese será el primer acto procesal que haremos en segunda instancia.” Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala

Cabe precisar que la defensa del exmandatario también se encuentra a la espera de que la Primera Sala Constitucional de Lima resuelva el hábeas corpus, mediante el que también buscan que se anule la ejecución inmediata de la sentencia que se le impuso por el Caso Aportes de Odebrecht y otros.

De otro lado, el abogado Julio Espinoza, defensa legal de Nadine Heredia, confirmó a este Diario que también interpusieron su recurso de apelación y se les concedió.

No obstante, prefirió no pronunciarse al ser consultado si solicitarán la suspensión de la condena efectiva que se le impuso a su patrocinada, teniendo en cuenta que ella decidió no entregarse a la justicia y buscó asilo en Brasil.

“Que se revoque la sentencia condenatoria contra su patrocinada Nadine Heredia Alarcón; y, reformándola se emita una sentencia absolutoria a su favor; así como se revoque el pago de reparación civil y la imposición de consecuencia accesoria de decomiso de bienes.” Apelación de Nadine Heredia

En el caso de Mario Julio Torres Aliaga, condenado a ocho años de cárcel por el delito de lavado de activos, por los aportes de Brasil, también se le concedió la apelación. En su caso, su defensa requirió que se le absuelva y además, planteó que se suspenda la ejecución de la sentencia. Como se recuerda, también viene cumpliendo la misma.

“Solicita la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria del señor Mario Julio Torres Aliaga; en su oportunidad se verifique dicha petición ante el superior jerárquico, conforme a lo dispuesto por el artículo 418.2 del Código Procesal Penal”, requirió.

Rocío Del Carmen Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas y Eladio Mego Guevara, condenados a cinco años de pena suspendida, por el delito de lavado de activos debido a la recepción de dinero ilícito desde Venezuela; también apelaron sus sentencias solicitando que se les absuelva.

Lo mismo requirieron las personas jurídicas del Partido Nacionalista Peruano y TODO GRAPH SAC, que solicitaron la nulidad de su sentencia de penas accesorias como la multa y el decomiso, así como la disolución y decomiso, respectivamente.