Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Patricia Benavides no irá al JNE: Los entretelones de lo que se discutió en la Junta de Fiscales Supremos
En el Ministerio Público (MP) no hubo humo blanco y tampoco humo negro. El ambiente quedó enrarecido luego de que la Junta de Fiscales Supremos (JFS), por acuerdo en mayoría, rechazó la propuesta de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que Patricia Benavides fuese designada como representante del MP ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

