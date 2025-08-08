Patricia Benavides: ¿Por qué la JNJ acudió al Congreso?

Hasta la tarde del viernes, la Fiscalía de la Nación (FN) no había emitido ningún pronunciamiento sobre la reposición de Patricia Benavides como funcionaria del Ministerio Público (MP).

La situación, incluso, generó que su abogado Juan Peña Flores acuda hasta la sede fiscal, junto a un efectivo policial, con la finalidad de levantar un acta.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Mientras que, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) remitió un informe al Congreso de la República sobre lo que llamó un “injustificado” incumplimiento de la FN para ejecutar su Resolución 231-2025-PLENO-JNJ que beneficia a Benavides Vargas con su reposición.

Tal como lo informó este Diario, la fiscalía de la Nación había solicitado aclaraciones respecto al procesamiento de las resoluciones emitidas por la JNJ a favor de Benavides Vargas y aclarar el plazo de cumplimiento de una suspensión por 60 días que se le había aplicado a la misma.

No obstante, la JNJ respondió que ya había aclarado los requerimientos solicitados por la FN y que la sanción impuesta a Benavides Vargas ya estaba cumplida.

Recurren al Congreso y acta policiale

La mañana de este viernes se dio a conocer que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) había remitido un oficio al Poder Legislativo informando la situación sobre la reposición de Patricia Benavides y un presunto desacato por parte de la Fiscalía de la Nación.

El documento, obtenido por El Comercio, estaba dirigido al presidente del Congreso, José Jerí, en el que se “pone en conocimiento incumplimiento reiterado de la Resolución 231-2025 -JNJ” emitida el 12 de junio del 2025, por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

De acuerdo al oficio de la JNJ, firmado por el presidente Gino Ríos, el Pleno de dicha institución acordó informar al Parlamento que, pese a los reiterados oficios enviados a la Fiscalía de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos, a fin de que se dé cumplimiento a la Resolución N.° 231-2025-JNJ de 12 de junio de 2025 que dispone la reincorporación de Benavides Vargas al cargo de fiscal suprema, la FN no ha cumplido.

“Sin embargo, de manera flagrante e injustificada la Fiscalía de la Nación viene haciendo caso omiso de nuestro requerimiento, lo cual se informa para los fines correspondientes. A tal efecto, se adjunta copia de los referidos oficios”. Gino Ríos, presidente de la JNJ

Junta Nacional de Justicia recurre al Congreso para informar incumplimiento de su resolución a favor de Patricia Benavides.

Horas después, el abogado Juan Mario Peña, defensa legal de Benavides Vargas acudió hasta la sede de la Fiscalía de la Nación, ubicado en el centro de Lima, acompañado de un efectivo policial.

Dicha acción fue publicada por el mismo abogado a través de su cuenta de red social “X”.

Denunció que nos prohíben el ingreso al MP pic.twitter.com/fTzRP6JEdL — Juan Mario Peña Flores (@juanpeaflores1) August 8, 2025

En declaraciones a El Comercio comentó que habían solicitado el apoyo de efectivos de la Comisaría de San Andrés con la finalidad de realizar “una constatación” de la tramitación que habían tenido los oficios enviados por su patrocinada solicitando su reposición.

Aseguró que el despacho de Secretaría General de la FN le había negado el ingreso y luego de hacer pública la situación, les permitieron subir al edificio.

“Como defensa de la doctora Benavides, lo que estábamos haciendo era solicitar información respecto a los escritos que ella había presentado solicitando información a ver si ya se habían respuesto de alguna manera. De los tres escritos ninguno tenía respuesta a lo solicitado y de eso se ha dejado constancia en una constatación policial […] Fui a pedir el apoyo de la Comisaría de San Andrés”. Juan Mario Peña Flores, abogado de Patricia Benavides

Informó que presentaron un escrito adicional solicitando la reposición inmediata de Benavides Vargas como fiscal suprema titular.

No obstante, alegó, que el hecho de que los escritos anteriores no hayan tenido ninguna respuesta, a la fecha, demostraría que se habría incurrido en un presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

“Es para tener actas de que a la fecha y luego de los requerimiento de la Junta (Nacional de Justicia), no se ha dado cumplimiento a la resuelto”, expresó.

Desde el Ministerio Público rechazaron que se haya impedido el ingreso del abogado de Benavides Vargas y precisaron que fue Peña Flores quien ingresó con un efectivo policial, a quien también dejaron ingresar.

¿Qué despacho ocuparía Patricia Benavides en la FN?

Actualmente, las fiscalías supremas del Ministerio Público (MP) ya son ocupadas por los cinco fiscales supremos titulares que integran la Junta de Fiscales Supremos, así como otros dos fiscales supremos provisionales de larga trayectoria.

Delia Espinoza, esa actualmente fiscal de la Nación; mientras que el fiscal supremo decano Pablo Sánchez, se encuentra a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Penal y la fiscal suprema titular ,Zoraida Ávalos, está a cargo de Segunda Fiscalía Suprema Penal.

El fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez ocupa la Fiscalía Suprema de Familia; y el fiscal supremo titular Juan Carlos Villena dirige la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Junta de Fiscales Supremos respalda a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación. Foto: Andina

Los fiscales supremos provisionales Rosario López Wong y Alcides Chinchay Castillo, ocupan la Primera Fiscalía Suprema Permanente Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Segunda Fiscalía Suprema Permanente Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, respectivamente.

Por ello, de ser reincorporada como fiscal suprema titular, Patricia Benavides tendría que ocupar alguno de los despachos supremos.

De acuerdo a lo adelantado por la misma fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el supuesto, podría ser designada en la Primera o Segunda Fiscalía Suprema Permanente Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional instaló este lunes 31 de marzo la audiencia de control de requerimiento mixto por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. (Foto: Poder Judicial) / JFLORES

Sin embargo, en ambas fiscalías se investigan casos vinculados a la presunta red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y, como se recordará, Benavides Vargas ha sido investigada por presuntamente tener vínculos con personajes que vienen siendo objeto de investigación por su relación con dicha organización criminal.

Ello, generaría que Benavides Vargas pueda conocer de primera mano todos los elementos de convicción que existen contra los implicados en dicha red criminal.

FOTO: AFP

Otro escenario es que Benavides Vargas sea designada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde actualmente se encuentra designada la fiscal suprema provisional Martha Elizabeth Maisch Molina.

Ello colocaría a la exfiscal de la Nación como miembro titular del Pleno del JNE que el próximo año deberá asumir la fiscalización de las Elecciones General del 2026.

Sumado a ello, Benavides Vargas acompañaría en la JNE a Willy Ramírez, elegido en dicho cargo por los agremiados del Colegio de Abogados de Lima.

Ramírez Chávarry, como se recuerda, fue uno de los jurados que calificó la tesis de Benavides Vargas -que le sirvió para aumentar su calificación en el proceso de evaluación para fiscal suprema titular- y que de acuerdo al Ministerio Público tendría un 85% de plagio.