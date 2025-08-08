La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó al Congreso de la República que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no ha cumplido con restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema de manera “flagrante e injustificada”.
En un oficio firmado por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, se notifica sobre esta situación al presidente del Parlamento, José Jerí (Somos Perú).
Ahí, informan sobre el “incumplimiento reiterado” de la resolución que emitieron el 12 de junio del 2025 para reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema.
Los miembros de la JNJ, que sesionaron de forma extraordinaria el 4 de agosto, resolvieron que se informe al Congreso que la reincorporación de Benavides Vargas como fiscal suprema ha sido notificada reiteradamente a la titular del Ministerio Público.
“Sin embargo, de manera flagrante e injustificada, la Fiscalía de la Nación viene haciendo caso omiso de nuestro requerimiento, lo cual se informe para los fines correspondientes”, exhorta el titular de la JNJ.
