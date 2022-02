El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que ya tienen lista una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, la cual presentarán ante la Junta de Portavoces del Congreso este lunes 28 de febrero.

“Si comprobamos que esas declaraciones son ciertas -porque el tema judicial puede durar años- si es cierto, vamos a presentar la moción (de vacancia) el día de mañana. La tenemos lista”, dijo este domingo a RPP.

Montoya precisó que la moción será presentada ante los voceros de todas las bancadas sin firmas para consensuarla y luego recién proceder a hacerla circular para recopilar el apoyo de diversos parlamentarios.

“Vamos a poner sobre la mesa de voceros para ver si están de acuerdo con los términos. Si están de acuerdo, la comenzaremos a hacer correr y si no, la corregiremos de acuerdo a lo que pida la mayoría”, detalló el congresista.

Pronunciamiento emitido por la bancada de Renovación Popular

Jorge Montoya también exigió que este lunes, luego de la Junta de Portavoces, se lleve a cabo un pleno para evaluar las accione a tomar “con cabeza seria, analizando temas y viendo qué es lo mejor para la salud del país”.

El portavoz de Renovación Popular dijo, de otro lado, que el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la Nación está perjudicando la labor del Ministerio Público al acusar a la fiscalía de querer desestabilizar al Gobierno.

“El presidente no acepta nada de lo que está siendo acusado, está tratando de echar la culpa a otros actores. No puede hablar que la fiscalía no está haciendo su trabajo porque lo está haciendo, más bien hay que garantizar que pueda terminarlo. No se puede continuar con un trabajo interrumpido por declaraciones del presidente de esta manera”, señaló.

