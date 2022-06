El presidente del Perú, Pedro Castillo, aseguró que aún existe un sector de la ciudadanía que no asimila que un profesor del interior del país haya ganado las elecciones y se haya convertido en jefe de Estado. El mandatario aseguró no sentirse discriminado, pues “el Perú es diverso”, sin embargo, enfatizó que una parte de la población no acepta que él sea presidente por sus orígenes.

“(¿Usted se siente discriminado?) No discriminado, el Perú es diverso. Siento que hay un sector que no asimila que un provinciano, un maestro, un hombre rural esté en Palacio. Yo no he venido a robarle nada a nadie, he venido a contribuir lo que he aprendido de mis padres de mi familia y lo que he aprendido como dirigente y como campesino”, sostuvo durante una entrevista con TV Perú.

Seguidamente, Castillo dijo que durante su Gobierno no se le va a ver envuelto en delitos, pese a que él y exfuncionarios de su entorno son investigados por presunto delitos de corrupción.

“No me van a ver metido las manos en ningún acto delictivo, lo otro es que estoy dispuesto las 24 horas del día a entregar mi experiencia y esta fuerza al Perú. Llamo a las personas que asuman el marco de un ministerio, a los alcaldes y a los gobernadores regionales a que hagamos las cosas con transparencia”, puntualizó.

Asimismo, Pedro Castillo contó que decidió dejar de usar su típico sombrero a raíz de un pedido que le hizo su hijo y también por “un llamado a la unidad” a todos los peruanos.

“Extraño bastante a mi sombrero. Mi hijo cumplió años el 8 de febrero y uno de los pedidos que me hizo fue: ‘papá, yo sé que mis abuelos y mis hermanos en Puña y Cajamarca usamos el sombrero, pero ya eres presidente de todos los peruanos. Aparte del abrazo que me vas a dar, por favor quítate el sombrero’”, relató el presidente de la República.

“Lo he hecho con la finalidad de hacer un llamado a la unidad. Estoy dispuesto a seguir trabajando por este país”, agregó.