Resumen

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La Fiscalía Supraprovincial anticorrupción pidió -ante el Poder Judicial- 18 meses de impedimento de salida del país para Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida será sustentada este jueves a las 11 de la mañana.

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