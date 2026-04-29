La Fiscalía Supraprovincial anticorrupción pidió -ante el Poder Judicial- 18 meses de impedimento de salida del país para Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida será sustentada este jueves a las 11 de la mañana.

Según informó el Ministerio Público, presentó el pedido tras identificar un presunto direccionamiento en el contrato de la empresa encargada del despliegue de los materiales de sufragio.

La solicitud alcanza a José Samamé (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Phang (suspendido subgerente de Producción Electoral), así como a Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, investigados por el presunto delito de colusión agravada.

El jueves 23, la fiscalía y la Policía ejecutaron un operativo de allanamiento a 12 inmuebles, uno de ellos de Corvetto, como parte de la investigación por los presuntos delitos contra la Administración Pública en la modalidad de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.