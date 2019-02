Rechazan pedido de prisión preventiva para Edwin Oviedo

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, declaró ayer infundado el pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Sánchez Balbuena determinó que el pedido fiscal resultaba “desproporcional” porque –consideró– no se ha establecido que haya elementos de convicción en grado de sospecha grave de la responsabilidad de Oviedo en los hechos investigados.

►Rechazan recusación contra sala que apartó al juez Concepción Carhuancho

►Alfredo Barnechea en contra de tacha al Partido Morado: "Que el elector decida"



Agregó que tampoco hay factores que determinen la existencia de peligro de fuga o de obstaculización de la investigación por parte del ex titular de la FPF.

El juez precisó que en la resolución no se señala que no haya delito o que el investigado sea inocente. Indicó que se debe investigar su presunta vinculación con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, sobre cuya existencia –dijo– sí existen fundados y graves elementos de convicción que se han establecido en otros procesos, tales como los seguidos a los ex jueces César Hinostroza y Walter Ríos.

Asimismo, expresó que para garantizar la participación de Edwin Oviedo en la investigación basta con imponerle una comparecencia con restricciones, que deberá cumplir una vez que recupere su libertad en el otro proceso.

Sobre Edwin Oviedo ya pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva por la investigación del Caso Los Wachiturros de Tumán.

A Oviedo también se le impuso el pago de una caución de S/200 mil y la prohibición de comunicarse con sus coimputados y testigos de este proceso, que está en etapa de investigación preparatoria.

De acuerdo con la fiscalía, se debía dictar prisión preventiva para el ex dirigente deportivo porque habría usado sus nexos con Los Cuellos Blancos del Puerto para evitar investigaciones por presuntos crímenes, como el del caso de Los Wachiturros de Tumán.

La investigación del Caso Los Cuellos Blancos está a cargo de Rocío Sánchez, fiscal contra el crimen organizado del Callao.

En la audiencia de ayer, Sánchez anunció que apelará la decisión judicial.

En tanto, César Nakazaki, abogado de Oviedo, dijo que está de acuerdo con la resolución. “Si Oviedo declara que es inocente, hay que empezarle a dar el beneficio de la duda de que puede tener razón”, aseveró.

Esta es la segunda vez que un juez rechaza la medida cautelar contra el ex dirigente en el proceso abierto por los CNM audios, en el que se investiga presuntos actos de corrupción cometidos por jueces, fiscales y abogados.

El 20 de diciembre, el juez Manuel Chuyo desestimó el pedido de prisión preventiva para Oviedo. Esa decisión fue apelada por la fiscalía y anulada por la Sala Penal de Apelaciones, por lo que se encargó al juez Sánchez Balbuena evaluar el nuevo requerimiento.