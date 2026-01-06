El exmundialista peruano Teofilo Cubillas publicó imágenes en donde se le ve junto a el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo y al extécnico de la selección Ricardo Gareca, en una reciente visita al Papa León XIV.

Los tres personajes llegaron hasta la Basílica de San Pedro (Roma, Italia) para saludar personalmente a Robert Prevost y posar junto al sumo pontífice, además le obsequiaron una camiseta de la selección peruana de la época de los 70’s.

“Feliz de la vida!!! Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre. Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Edwin Oviedo por hacerlo posible. ¡Arriba Perú!“, escribió el ‘Nene’ en su cuenta de Facebook.

Años atrás Cubillas también pudo conocer al Papa Francisco, durante su visita a Lima. En ese momento el ‘Nene’ pudo estrecharle la mano cuando Jorge Bergoglio acudió a la iglesia Las Nazarenas.