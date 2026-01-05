Christian Cueva inició su etapa como futbolista de Juan Pablo II y le mandó un mensaje a toda la hinchada. El mediocampista se incorporó a los entrenamientos del conjunto de Chongoyape con miras a disputar la Liga 1.

“Bien, contento de estar acá en Juan Pablo, enfocado y agradecido por la oportunidad que me brindan”, mencionó ‘Aladino’.

Asimismo, confesó cuál será el objetivo en esta nueva faceta como jugador de Juan Pablo II, club al que se integró tras su breve paso por Emelec de Ecuador.

“Lo grupal hace lo individual, en realidad el objetivo principal siempre va a ser pelear arriba. Siempre soñamos con un título, pero si no se da por ahí creo que siempre está un cupo internacional”, confesó.

“Yo creo que mucho compromiso va a tener el grupo, la verdad se armó un lindo grupo, muchos jóvenes, mucha gente con experiencia, sobre todo buenas personas, entonces eso de ahí fortalece mucho al equipo y nada, vamos a empezar ya esta guerra que estamos esperándolo con muchas ansias”, finalizó.