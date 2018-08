Un nuevo audio protagonizado por Walter Ríos, ex presidente de la corte del Callao, fue difundido este lunes por la tarde. En esta oportunidad tiene como interlocutor al juez supremo César San Martín.

La grabación, que data de marzo pasado, fue difundida por el portal "Manifiesto". En ella se oye a César San Martín decirle a Walter Ríos que ya se había confirmado la resolución que declara la interdicción, en el Cuarto Juzgado de Familia del Callao, de su hermana.

“Hasta ahora no se remite la comunicación a [la] Sunarp y [el] Reniec para la inscripción […]. El escrito está presentado hace dos semanas, desde que se levantó, superó las vacaciones y te pido eso, pues, dile a la jueza”, señala César San Martín.

Tras ello, Walter Ríos le responde que no se preocupe porque él verá el tema, a lo que el juez supremo contesta “por favor pues, hermano, presiona eso”.

En diálogo con El Comercio, el juez César San Martín confirmó que conversó con Walter Ríos. Agregó que el motivo de la conversación es “un proceso no contencioso en donde solamente se requería un examen psiquiátrico para determinar el estado de salud mental de mi hermana”.

“No hay aquí no hay ningún tema contencioso, de litigio. Es causa propia, estaba demorando. Por eso es que me dirijo al presidente de la corte del Callao a solicitarle que ya van dos semanas que estaba transcurriendo y no se hacía el trámite. Era un simple trámite de remisión de documentos a la Sunarp para que le escriban esa declaración de incapacidad por interdicción ante Registros Públicos”, sostuvo.

“El caso estaba demorando, no es causa de un amigo, es causa propia, pero es para la ejecución, nada más […]. Se explican las cosas porque no hay aquí nada malo en términos de torcer la justicia”, agregó César San Martín.

Cabe mencionar que San Martín era una de las partes en este proceso.

A continuación, la transcripción del audio entre el juez supremo y el encarcelado ex presidente de la corte del Callao.

-Secretaria: Buenas tardes, ¿hablo con el presidente de la Corte Superior del Callao?

-Walter Ríos: ¿Perdón?

Secretaria: Hablo con el señor presidente de la corte superior...

-Walter Ríos: ¿Quién habla?

-Secretaria: Del despacho del doctor César San Martín. ¿Cómo está, doctor Ríos?

-Walter Ríos: Sí, dígame.

-Secretaria: ¿Cómo está? Le voy a comunicar con el doctor César San Martín.

-Walter Ríos: Cómo no...

-César San Martín: Aló.

-Walter Ríos: Doctor, cómo está, qué gusto saludarlo.

-César San Martín: Hola, ¿cómo estás, hermano? Te llamo del tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción. Ya el Cuarto Juzgado de Familia y hasta ahora no se remite la comunicación a Sunarp y Reniec para la inscripción.

-Walter Ríos: La inscripción correspondiente.

-César San Martín: Y pues ya... El escrito está presentado hace dos semanas, desde que se levantó, superó las vacaciones y te pido eso, pues, dile a la jueza...

-Walter Ríos: Ya, no hay problema, doctor...

-César San Martín: Que me escuche, hermano...

-Walter Ríos: Al toque, al toque.

-César San Martín: Desde cuándo estoy en esa cojudez...

-Walter Ríos: Sí, sí, sí, ya, doctor, no se preocupe.

-César San Martín: 3525-2017, es el Cuarto Juzgado de Familia.

-Walter Ríos: Sí, sí, lo tengo acá anotado, no se preocupe, doctor...

-César San Martín: Por favor pues, hermano, presiona eso para que... Son cojudeces, que salga bien.

-Walter Ríos: Cojudeces son pe'.

-César San Martín: Para bajar el tema.

-Walter Ríos: Ya, doctor.

-César San Martín: Te agradezco, hermano.

-Walter Ríos: No, encantado.

-César San Martín: Hasta luego, hasta luego.

-Walter Ríos: Un abrazo.