Desde el último lunes, se desconoce el paradero de dos sobrinos del presidente Pedro Castillo y del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco. Los tres están incluidos en la orden de detención preliminar dictada por el caso Puente Tarata. Según pudo revisar El Comercio, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, familiares del jefe de Estado, no registran ninguna salida del país.

En tanto, el último viaje de Bruno Pacheco al extranjero fue en setiembre del 2021, durante una actividad oficial del presidente. Sin embargo, este miércoles la Cortes Superior de Justicia de Lima realiza una audiencia en la que se evalúa el impedimento de salida del país para los sobrinos de Castillo y los demás implicados en este caso.

El último lunes, solo tres de las 11 personas para quienes se dictó esta orden fueron ubicadas; y el martes tres empresarios se pusieron a disposición del Poder Judicial.

Frente a ello, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha solicitado al Ministerio del Interior (Mininter) incluir a los sobrinos del presidente en el Programa de Recompensas.

Ante la gravedad de una presunta fuga del país de Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, esta comisión ha solicitado al @MininterPeru la inclusión de los tres en el Programa de Recompensas. Asimismo, se ha pedido que se disponga una alerta migratoria. pic.twitter.com/54sJYafcUK — Comisión de Fiscalización y Contraloría (@C_Fiscalizacion) March 29, 2022

De otro lado, Giuliana Quiñones, abogada de Pacheco, descartó que su defendido vaya a entregarse a la justicia. “[¿Ha hablado de la posibilidad de que sea colaborador eficaz?] No. Soy de las personas que cuando defiende, disculpe la expresión, no es soplón de nadie porque acá las cosas son conforme a derecho. Él ha trabajado como secretario general de Palacio de Gobierno, no ha cometido ningún ilícito. Eso quiero que se demuestre por el representante del Ministerio Público también, pero no para colaborador eficaz”, dijo Quiñones este miércoles a Exitosa.

Añadió que desconoce el paradero de Pacheco. “La última vez que he conversado con el señor habrá sido unos 15 días atrás”, indicó.

