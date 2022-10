Les enseño a preparar una riquísima Tortilla de Papa con pocos ingredientes. Está receta no tiene pierde, a los peques les encanta y a los adultos también. Perfecta para llevar a un paseo estas vacaciones de primavera.

Ingredientes:

3 papas blancas o canchán.

1/2 cebolla blanca.

4 huevos.

Aceite de oliva y/o vegetal.

Sal

Preparación:

Cortar la cebolla en juliana (pluma delgada) y cocinar en una sartén alta y gruesa con aceite de oliva hasta que esté transparente, no freír. Retirar y reservar en un bowl. Lavar, pelar y cortar las papas en monedas delgadas y dejas en agua para retirar exceso de almidón. Luego colarlas y cocerlas en abundante aceite de oliva o vegetal, no freír, confitar a fuego medio por 12 minutos aproximadamente, hasta que se rompan al probarlas. Inmediatamente retirarlas con una espumadera y colocarlas en el mismo bowl que las cebollas. Retirar el aceite de la sartén. Agregar los huevos, un poco batidos, y la sal al mismo bowl de las papas y la cebolla, mezclar bien (no importa que se rompan un poco las papas). En la misma sartén agregar un poco de aceite de oliva y cuando este caliente agregar la mezcla para que se forme la tortilla, serán alrededor de 3 minutos aproximadamente. Luego con la ayuda de un plato o la tapa de una olla se le da la vuelta y cocina por 2 minutos más aproximadamente. ¡Listo!

Para más recetas ricas que le gusten a nuestros peques, síganme todos los lunes en Provecho.

Cariños,

Colette Olaechea