Nunca es mal momento para disfrutar de un festín amazónico. Ya sea en un almuerzo familiar celebrando un cumpleaños, tal vez juntándose con amigos para conversar y divertirse o quizás en una cita. Por eso, Provecho presenta un sorteo donde podrás disfrutar de un menú para dos personas a cargo de Mar y Selva Cocina Amazónica, un restaurante ubicado en Surquillo.

Pero antes, te contaremos un poco sobre su historia. Jean Carlos Rojas, su administrador, nos cuenta que Mar y Selva nació en 2016. “Desde un comienzo se buscó fusionar los elementos más resaltantes de la cocina amazónica con el exquisito sabor marino y criollo. Así hemos logrado platos como el chaufa amazónico o como los patacones acevichados”, explica.

Patacones acevichados. (Foto: Mar y Selva Cocina Amazónica)

Desde ese entonces el restaurante ha sabido afrontar más de un reto para mantenerse de pie y seguir apostando por esta interesante carta. “Como todos, hemos pasado momentos difíciles, el último siendo la cuarentena a causa de la pandemia. Pero supimos adaptarnos a los nuevos protocolos y trabajamos bajo las modalidades de delivery, take out y atención en salón”, comenta Rojas.

Una de las entradas que definitivamente recomendamos es la canoa amazónica, que consta de un delicioso plátano dulce frito, relleno de deliciosos trozos de cocina y cubierto con una generosa porción de queso mozarella. La combinación de dulce y salado que ofrece este plato es un éxito asegurado. También pruebe los patacones acevichados, que constan de canastas de plátano bien fritas rellenas con trozos de pescado en salsa de ceviche.

Mar y Selva ofrece jugos de cocona, maracuyá y camu camu. (Foto: Mar y Selva Cocina Amazónica)

Los platos fuertes

Si eres de los que apuesta por lo tradicional, Mar y Selva ofrece clásicos como el tacacho con cecina, el tacacho mixto -que incluye chorizo regional ahumado- y avispa juane especial, que es un plato emblema de la cocina amazónica. Se trata de un arroz aderezado con misto, carne de cerdo molida y huevo, todo cocido en una hoja de bijao.

Tacacho mixto. (Foto: Mar y Selva Cocina Amazónica)

Pero, para los que quieren experimentar con sabores y texturas nuevas también hay varias opciones. Una de las preparaciones es el fettuccine a lo Mar y Selva, que consta de una pasta en salsa de cocona tradicional, servida con una generosa porción de jugoso lomo saltado. El chaufa amazónico también se ha vuelto un plato querido por los comensales del restaurante, ya que combina chorizo de la región, cecina y plátano maduro frito. Estos dos platos se unen a una cecina saltada -sí, como el lomo pero con cortes de juliana de exquisita cecina frita-, para formar el trío amazónico que recomendamos totalmente.

El trío amazónico es una de la opciones más recomendadas. (foto: Mar y Selva Cocina Amazónica)

También puedes encontrar unas jugosas y suaves costillas ahumadas servidas con patacones y una suculenta salsa. Y, si quieres disfrutar de pescados, también ofrecen platos como el paco frito entero, servido con dos bolas de tacacho, una refrescante salsa de cebolla y su ají de cocona infaltable.

Paco frito. (Foto: Mar y Selva Cocina Amazónica)

Sobre el sorteo

En esta ocasión Provecho presenta un sorteo donde un afortunado o afortunada podrá ganar un menú para dos personas del restaurante. Este consta de una entrada, dos platos de fondo y una bebida de 1 litro. Será válido para take out o consumo en el salón de lunes a viernes. Visita nuestra página de Instagram @provechope para conocer los pasos a seguir.

Dato:

Mar y Selva atiende de lunes a sábado, de 11 a.m. a 9 p.m., y los domingos de 11 a.m. a 6 p.m. en las modalidades de salón, delivery y take out (para llevar). Su local se encuentra en la Avenida Tomás Marsano 1195, Surquillo. Visite sus redes sociales, Facebook e Instagram, o su página web. Puede comunicarse al (01) 5557847 o al WhatsApp 936 732 607.

