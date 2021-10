Conforme a los criterios de Saber más

Sin duda alguna la apuesta de restaurantes en Lima cada vez crece más y con ella los diversos estilos de comida que ofrecen. Pero, aceptémoslo, existen algunos clásicos a los que uno siempre vuelve. Ya sea con familia o amigos, hay restaurantes que se ganan el corazón de más de uno con una carta llena de delicias. Precisamente ese es el caso del Tip Top, que fue fundado en 1953. Provecho visitó el local ubicado en Lince y te contamos todo sobre la experiencia.

La dinámica del primer restaurante de comida rápida de Lima es bastante simple y efectiva. En la zona de pedidos uno tiene acceso a la carta para ver qué quiere disfrutar y luego es llamado por parlante (bajo el número de la mesa en la que esté) y recibirá su pedido. Además, puede pedir vía delivery o apostar por el take out, es decir, el pedido de comida para llevar. Lamentablemente, debido a la pandemia, no se encuentran atendiendo en los vehículos, formato que los caracterizaba.

Definitivamente lo que más resalta del restaurante son sus salchipapas. ¿Quién no las ama? La simpleza de papas fritas crocantes acompañadas por una salchicha bien cocida y sabrosa es una combinación ganadora por donde se le mire. Además, ofrecen algunas versiones acompañadas por deliciosos huevos fritos o un chicharrón de pollo imperdible: crocante por fuera y jugoso por dentro. Otro de los clásicos que logramos disfrutar es la Tiptorella, un sánguche de pan de molde con pollo, jamón, queso y salsa de tomate, coronado con una capa de queso mozarella derretido y acompañado por una generosa porción de papas fritas.

Todo estuvo frito a la temperatura perfecta, crujiente donde debe y suave y jugoso donde corresponde. Las papas son abundantes y los corten son grandes e imponentes, recuerdan a las pollerías de antaño que optaban por cortar las papas en el local. Con la cantidad justa de sal y fueron servidas con buena temperatura.

Otros de los sánguches que ofrecen son el clásico club sandwich, el kilométrico que es una salchicha frankfurt de ternera con un toque de pickles, también conocidos como pepinillos encurtidos. A este se le puede agregar queso y/o tocino. Además, ofrecen versiones de hamburguesas y otros sánguches como el royal, el mixto y el triple.

Los piqueos también incluyen el conocido chicharrón de pollo, anticuchos de lomo, corazón o pollo con papas fritas y una amplia variedad de platos a la carta y ofertas de pollo a la brasa.

CON EL TOQUE DULCE

Si hablamos del Tip Top, y sobre todo ahora que se vienen los días de calor, también hablamos de bebidas frías y, por supuesto, deliciosos postres y helados. En esta ocasión pudimos entrar a la cocina y ver cómo se preparaba un delicioso, cremoso y dulce milkshake de lúcuma, con el helado que ahí ofrecen. Además, nos prepararon un ice cream soda, una bebida inesperada, pero muy equilibrada a base de helado y agua con gas.

Para los amantes del helado ofrecen una carta que incluye más de 15 opciones entre las cuales tenemos el clásico zambito (un helado servido en barquillo y cubierto con una fina capa de chocolate), las copas peach melba o tip banana e incluso dulces sundaes con ensaladas de fruta. Pero no se preocupe, si prefiere otro tipo de postres puede apostar por los panqueques con miel, manjar blanco, mermelada o durazno, quizás por una porción de pie de limón o si es más clásico, seguro no se arrepentirá si pide una porción de crema volteada.

Dato:

Tip Top tiene dos locales en Lince (Av. Arenales 2499) y Miraflores (C. Berlín 200). Atienden en local de lunes a domingo, de 8 a.m. a 10 p.m. y por delivery de 11 a.m. a 9 p.m. Puede conocer más sobre su carta, local e información en su cuenta de Instagram @tiptop_oficial.

