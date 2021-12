Conforme a los criterios de Saber más

Navidad es sinónimo de celebración y no hay nada mejor para celebrar que los dulces. Por eso, desde Provecho nos propusimos encontrar emprendimientos y marcas que celebren la Navidad con distintos postres. En esta nota encontrarás desde un panetón relleno de cheesecake hasta un tren con galletas, pasando por macarrones, queques, tortas, helados y mucho más.

1. Sienna Bakery

Este proyecto empezó hace dos años y medio, aproximadamente. Nicolle Sienna, fundadora de la marca, nos cuenta que ella y su mamá solían preparar postres en casa. “Mi sueño siempre fue tener una pastelería o estar relacionada a ese mundo. Antes de terminar mi carrera, decidí llevar cursos de gastronomía y cuando regresé, poco a poco fui probando recetas de galletas, el producto en el que nos especializamos”, comenta. Entre la oferta de postres de Navidad de Sienna Bakery podemos encontrar hermosas y deliciosas tortas decoradas con motivos festivos. Los sabores más pedidos son de chocolate, carrot cake y red velvet. Además, ofrecen un Cookie Train, donde se presentan galletas de chocolate chip, cranberries, rellenas de brownie o de pie de manzana.

Dato: Sienna Bakery atiende en dos locales en Miraflores (Av. Santa Cruz 1119) y La Molina (Av. Siete 456). Además, atienden pedidos vía WhatsApp, PedidosYa y Rappi. Para conocer más sobre su carta y productos, visite su cuenta de Instagram @sienna_bakery.

2. DeLu

Este emprendimiento nació durante la pandemia. Luciana Noceda, dueña de la marca, nos cuenta que ella se dedicaba a la gastronomía como proveedora de restaurantes. “Tenía pensado este proyecto desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta que tuve que reinventarme que aposté por completo”, explica. Su principal postre fue, es y será el cheesecake, por lo que podemos encontrar sabores de alfajor, pie de limón, de carrot cake, de manzana y muchos más. Para esta navidad ofrece una delicia que, tal vez, muchos no conocen: panetón relleno de cheesecake de frutos rojos. “Como siempre he querido innovar con nuevos sabores y propuestas se me ocurrió hacer esta versión del panetón. Fui probando con diversos rellenos y nos quedamos con el de frutos rojos, que complementa mejor la masa”, comenta Noceda. DeLu también ofrece Bundt Cakes, que son queques rellenos y decorados con motivos navideños. Los puede pedir de chocolate, carrot cake y de limón y arándanos.

Dato: DeLu atiende pedidos vía WhatsApp al número 982339446. Conozca más sobre sus postres y ofertas en la página de Instagram @deluperu.

(Foto: DeLu)

3. Zara Alanya

Esta boutique de postres ubicada en Barranco apuesta por preparaciones visualmente atractivas y deliciosas por igual. Zara Alanya, su fundadora, nos cuenta que la marca empezó poco a poco, probando suerte con postres más clásicos y versionándolos en formatos más elevados. Durante pandemia tuvieron que reinventarse por completo y decidieron que era momento de apostar no solo por postres, sino también por panes como el croissant. Para navidad, decidieron incorporar a su carta sabores especiados como de canela, cardamomo, chocolate, anís estrella, entre otros. Una de sus preparaciones imperdibles es el Bûche de Noël o Tronco de Navidad, que consta de un bizcocho de almendras y otro de cacao, mousse de vainilla, mousse de chocolate y se corona con una nata montada infusionada con chocolate, cardamomo y naranja. Otro de los postres más pedidos es el Muñeco de Nieve. Se tratan de dos profiteroles uno relleno con sabor a chocolate caliente y el otro de cardamomo con anís estrella. Entre las ofertas de panetones de masa madre que ofrecen podemos encontrar el de cacao con peras, de frutas y de naranja con chocolate.

Dato: Zara Alanya tiene dos locales en Barranco (Jr. Domeyer 223) y Surco (Av. Del Pinar 105) donde atienden de lunes a domingo. Para pedidos o reservas puede comunicarse al WhatsApp 987399131. Para conocer más sobre los postres y delicias que ofrecen, visite su perfil de Instagram @alanyareposteria.

(Foto: Zara Alanya)

4. Delirio

Porque Navidad en el Perú también significa disfrutar de un clima caluroso, presentamos Delirio, una marca que nació gracias a los sánguches de helado que Josefa Arias-Stella preparaba. Con el tiempo, se fue animando a crear más sabores de helado y galletas y actualmente cuentan con más de 24 combinaciones. Sin duda alguna, una de sus preparaciones más celebradas es la Bomba Navideña, que consta de una base de cereal o brownie y sobre esta se sirven tres capas de helado que pueden ser elegidas por el cliente, pero Josefa nos cuenta que una combinación predilecta es helado de Oreo, de vainilla y de caramelo. Finalmente, se decora con chocolates y frambuesas. También ofrecen bites de helado cubiertos de chocolate con motivos navideños y un cookie ice cream con forma de reno. Amano Bakery es una nueva marca creada por Josefa, que ofrece un suculento chocotón (panetón con chispas de chocolate) relleno de helado de stracciatella.

Dato: Delirio atiende de martes a domingo, de 9 a.m. a 9 p.m. y domingos y lunes de 9 a.m. a 7 p.m. Su local se encuentra ubicado en el Paseo Gourmet Leuro (Av. Benavides 871, Miraflores). Además, atienden vía Rappi. Para comunicarse con la marca puede llamar al número 957805728 o visitar su perfil de Instagram @deliriolima.

(Foto: Delirio)

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR