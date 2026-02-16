Chery, Sin Dudas: la campaña con la que la marca automotriz rompe paradigmas sobre el origen y lo convierte en una fortaleza

En un mercado automotor cada vez más competitivo y con una oferta creciente de marcas de origen chino, Chery presenta en el Perú “Sin Dudas”, su nueva campaña de marca, una propuesta que consolida su posicionamiento y marca una clara diferencia dentro de su categoría.

Desde la solidez de su trayectoria y la confianza en su producto, Chery plantea una comunicación que aborda de manera directa una percepción instalada en el mercado y la transforma en un atributo propio. Una decisión estratégica que refleja el momento actual de la marca: madurez, seguridad y calidad en lo que ofrece.

“Para nosotros, ‘Chery, Sin Dudas’ no es solo una campaña; es la manera de expresar con orgullo todo lo que hemos construido como marca automotriz a nivel global. Hoy, Chery es una decisión inteligente basada en hechos, trayectoria y calidad”, señaló Milagros Zevallos, Subgerente de Marketing de Chery Perú.

Trayectoria que respalda una posición distinta

Con casi 30 años de historia a nivel global, presencia en más de 100 países y 23 años consecutivos como líder en exportaciones, Chery se ha consolidado como una de las marcas chinas con mayor relevancia en la industria automotriz mundial. Un recorrido que hoy respalda su propuesta y su posicionamiento en el mercado peruano.

En ese contexto, la marca plantea una idea clara: elegir Chery no es una apuesta, sino una decisión informada, basada en atributos tangibles como diseño, tecnología, seguridad y una propuesta de valor sólida.

“El chino más chévere, sin dudas”

La campaña introduce además el slogan “El chino más chévere, sin dudas”, una expresión que sintetiza la nueva actitud de la marca. Una manera cercana y directa de comunicar seguridad, experiencia y confianza, conectando con el lenguaje local sin perder aspiración ni solidez.

Más allá del tono, el mensaje refuerza una postura clara: Chery no busca parecerse a nadie más, sino destacar por lo que es y por lo que ofrece.

Hechos que consolidan la confianza

El mensaje de “Sin Dudas” se sostiene en avales concretos. Chery ha sido reconocida como la marca china número uno en calidad según J.D. Power 2024, uno de los estudios independientes más prestigiosos del sector automotor.

A ello se suman altos estándares de seguridad, con calificaciones de 5 estrellas en ANCAP y Euro NCAP en algunos de sus modelos SUV, la incorporación de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y garantía de motor de por vida, un diferencial relevante en el mercado peruano que refleja la confianza de la marca en la calidad y durabilidad de sus productos.

Tecnología que marca el siguiente paso

La propuesta de Chery no solo se sostiene en el presente, sino también en lo que viene. En materia de innovación, la marca avanza hacia una nueva etapa con la incorporación de CSH (Chery Super Hybrid), su tecnología híbrida de última generación que combina eficiencia, desempeño y una experiencia de conducción más sostenible.

En el Perú, esta tecnología llegará en 2026 con la Tiggo 8 CSH, reforzando el compromiso de la marca por acercar soluciones tecnológicas de alto nivel al mercado local.

Una comunicación con tono local y enfoque estratégico

Las piezas de la campaña apuestan por una comunicación cercana y reconocible para el consumidor peruano, combinando observación cotidiana, lenguaje local y argumentos técnicos. El resultado es una propuesta que conecta desde la honestidad y refuerza la credibilidad de la marca, sin caer en exageraciones ni promesas vacías.

Una declaración clara de posicionamiento

“Chery Sin Dudas” constituye más que una campaña publicitaria: es una declaración de posicionamiento que reafirma el rol de la marca en el mercado peruano. Define con claridad la forma en que Chery compite hoy: respaldada por su trayectoria global, la confianza construida y una propuesta de valor sólida. Las percepciones pueden existir, pero se aclaran cuando el producto se conoce, se prueba y se compara, y en la industria automotriz no todas las marcas de origen chino ofrecen el mismo nivel de calidad y desempeño.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En Perú, este 2026 Chery ya contará con esta tecnología híbrida con su modelo Tiggo 8 CSH.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Junín, Trujillo, Puno, Tarapoto, ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 5 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso y Peugeot.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

Publirreportaje