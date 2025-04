Un boleto, una decisión y una vida que cambió para siempre. Así fue como un ciudadano del distrito de Barrios Altos inició el 2025 cumpliendo su mayor sueño: convertirse en millonario gracias a La Tinka.

Después de 20 años sin perder las esperanzas, este afortunado tinkero ganó el pozo millonario. Con una jugada de solo S/5, se llevó a casa más de S/21 millones. La semana pasada recibió su premio.

El inicio de una nueva vida

Todo empezó el 31 de diciembre de 2024, cuando el ganador compró un boleto y eligió números al azar. Horas después, revisó los resultados en la web oficial de La Tinka y no lo podía creer: ¡se había ganado el pozo millonario!

Con el dinero, planea cumplir su sueño familiar de viajar a Italia, destinar parte de su fortuna a causas benéficas y asegurar su futuro con un negocio propio. Un ejemplo de cómo, con una mínima inversión, se pueden abrir las puertas a una nueva vida. Una historia real que podría ser la tuya, porque con La Tinka siempre hay un ganador.

¿Y si tú fueras el próximo ganador?

Para saber si ganaste la lotería más famosa del país, solo necesitas escanear el código QR que aparece en tu boleto. Esto te llevará a la app Tinkanet.pe, donde podrás confirmar el resultado, validar tus datos y seguir los pasos para cobrar tu premio.

Si jugaste por la web, debes ingresar a tu cuenta en http://www.latinka.com.pe/ y acceder a la sección “Mis premios”. Desde allí podrás validar tu jugada e iniciar el proceso para recibir tu premio.

Dra. Loudelvi Yáñez, notaria pública de Lima.

¿Qué pasa si ganas?

La lotería cuida cada detalle del proceso con total confidencialidad. Según Mónica Alvarado, subgerente de Sorteos y Pago de Premios de La Tinka, los datos de los ganadores están encriptados y solo son manejados por personal autorizado. Incluso, el día del cobro, el ganador no es identificado públicamente y puede asistir con un máximo de dos familiares directos.

El premio se otorga dentro de un plazo de 90 días, entregando el boleto en óptimas condiciones. Por eso, si lo deseas, La Tinka puede custodiar tu ticket durante este tiempo para tu tranquilidad. Además, un notario certifica todo el proceso con un acta de entrega del premio, el mismo que servirá para sustentar este ingreso de dinero a tu cuenta bancaria ante la SUNAT.

¿Hay un pago de impuesto de por medio?

El único descuento aplicado es el impuesto municipal del 10%. En el caso del afortunado ganador de Barrios Altos, este se llevó un premio líquido de más de S/18 millones. No existen gastos de gestión ni ningún otro tipo de reducción.

La Tinka: confianza y transparencia garantizadas

La lotería cumple con los más altos estándares. Cuenta con las certificaciones ISO 37001 (antisoborno) e ISO 9001 (procesos de calidad), además del respaldo de la World Lottery Association. Incluso, las entregas de premios son auditadas y verificadas por empresas externas.

¡Juega y sueña en grande!

La Tinka no solo entrega premios millonarios. Si el pozo no revienta, en cada sorteo se asegura un ganador de S/50 mil con el premio Sí o Sí, un premio adicional garantizado que sale en todos los sorteos y no se acumula.

Tú también anímate a soñar en grande. ¡Hoy puede ser tu día de suerte con La Tinka! Juega desde la comodidad de tu casa en www.latinka.com.pe o en tu punto de venta más cercano.

Dónde y cuándo ver los sorteos

Puedes verlos por América TV todos los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. y también por las transmisiones en vivo a través del Facebook e Instagram oficiales de La Tinka.

