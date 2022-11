A través de un plan de estudios interdisciplinario, las maestrías de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima ofrecen a sus estudiantes las herramientas para liderar ambiciosos proyectos profesionales. Actualmente, la Universidad cuenta con las maestrías en Administración y Dirección de Negocios (MBA Ulima), en Comunicación y Gestión de Contenidos, en Derecho Empresarial, en Dirección de Operaciones y Proyectos, y en Tributación y Política Fiscal.

Los estudiantes aprenden guiados por destacados docentes nacionales e internacionales. Además, tienen opciones de internacionalización en importantes instituciones. Por ejemplo, gracias al MBA Ulima los participantes obtienen, durante el viaje de estudios, un certificado en Innovación y Emprendimiento en la San Francisco State University (Estados Unidos) o en el Tecnológico de Monterrey (México). Y pueden acceder a un segundo grado académico en The University of Queensland (Australia). Mientras, quienes llevan la Maestría en Dirección de Operaciones y Proyectos también tienen la posibilidad de alcanzar un segundo grado académico, pero en el IQS School of Management (España).

Los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima confirman la calidad educativa que reciben en las aulas.

Luis Felipe Casas, estudiante del MBA Ulima y actual country manager de Buscalibre, resalta qué aspecto lo llevó a tomar la decisión de estudiar la maestría:

“Lo que me motivó a estudiar el MBA Ulima fue el certificado en Innovación y Emprendimiento. Para mí, el desarrollo de negocios es una pasión, entonces este valor agregado es de mucha importancia”.

Pamela Maza, asesora especialista en Tributos Internos en el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, y estudiante de la Maestría en Tributación y Política Fiscal, resalta su experiencia en la Escuela de Posgrado:

“Es sumamente gratificante. La Universidad pone a nuestra disposición diversas herramientas y servicios que están orientados a maximizar nuestra dinámica de aprendizaje e interacción con los compañeros y docentes. También nos permite el acceso a una amplia base de datos nacionales e internacionales”.

Vanessa Lira, estudiante de la Maestría en Derecho Empresarial y abogada asociada en el Estudio Guzmán Sáenz Lira & Caballero, nos habla acerca de la repercusión que tendrá la maestría en su vida profesional:

“El impacto será sumamente positivo, pues me permitirá ampliar mi visión en el derecho corporativo, enriquecerá mi hoja de vida y me otorgará habilidades especializadas para un gran desempeño profesional”.

Para más información sobre la propuesta académica de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, ingresar a posgrado.ulima.edu.pe o escribir a maestria@ulima.edu.pe