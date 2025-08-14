La Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura (UDEP) ha construido una propuesta educativa de alto nivel, centrada en el rigor científico y el desarrollo de una auténtica sensibilidad humana en cada futuro profesional.

Acreditación internacional

Su Escuela Profesional de Medicina Humana ha sido acreditada recientemente por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), institución que reconoce a los programas de enseñanza médica que cuentan con altos estándares internacionales de calidad educativa. De esta manera, la UDEP ha dado un paso muy importante hacia la internacionalización de sus estándares académicos en materia de formación en salud.

“Esta acreditación refleja el compromiso constante de nuestra comunidad con la mejora continua. Nos impulsa a seguir formando médicos altamente preparados, éticos y con una auténtica vocación de servicio”, afirma el Dr. Jorge Zagaceta, decano de la Facultad de Medicina.

Esta distinción, que tiene vigencia hasta el año 2030, se obtuvo tras un exhaustivo proceso de evaluación que consideró temas como la propuesta académica, infraestructura de calidad, el perfil del cuerpo docente y el sistema de gestión de la facultad. Su obtención no solo confirma la excelencia del programa y de sus docentes, sino que también refleja el compromiso institucional con una educación médica que responde a las mejores prácticas globales.

Además, los resultados obtenidos por estudiantes en el Examen Nacional de Medicina (ENAM) hablan de la calidad académica impartida en sus aulas. Sus dos primeras promociones de egresados lograron una tasa de aprobación del 100%, posicionándose entre los primeros puestos del ranking nacional.

Estos logros validan la eficacia de un modelo educativo que responde a las más altas exigencias de la educación médica contemporánea. Se trata de una propuesta integral, que forma en conocimientos y fortalece el carácter y la vocación de servicio en cada estudiante. Desde el primer ciclo, la carrera ofrece una preparación exigente, basada en fundamentos científicos y una enseñanza personalizada que articula teoría, práctica y valores éticos para afrontar los desafíos del entorno médico contemporáneo. Ello se complementa con una práctica clínica constante en instituciones de primer nivel, como:

EsSalud: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, etc.

Hospital Santa Rosa, Hospital Nacional Cayetano Heredia, etc. Fuerzas Armadas: Hospital Central Fuerza Aérea del Perú, Hospital Centro Médico Naval, etc.

Así, los futuros médicos pueden aplicar lo aprendido en contextos reales y complejos.

Además, los estudiantes pueden acceder a experiencias clínicas y académicas internacionales, gracias a convenios con instituciones de América y Europa, entre ellas la Universidad de Navarra, la Universidad de los Andes, la Universidad Internacional de Florida y otros prestigiosos centros educativos.

Internacionalización

Es importante subrayar que toda esta oferta se sostiene sobre un principio esencial, que es la formación ética y humanista. La UDEP busca formar mejores personas y mejores profesionales a través de una exigencia académica con un enfoque centrado en la persona. Entiende que la medicina no es solo ciencia, sino también un encuentro humano, y que por ello es importante ver al paciente con empatía y respeto.

La Facultad de Medicina Humana de la UDEP invita a padres de familia y jóvenes a descubrir una propuesta educativa que marca la diferencia. El próximo 13 de octubre inicia la PRE Medicina Humana, una excelente oportunidad para quienes desean explorar su vocación, fortalecer sus bases científicas y prepararse para una carrera médica con impacto real en la sociedad.

Los estudiantes cursarán cinco materias: Biología, Química, Física, Matemáticas y Lectura y Redacción, con docentes especializados. Asimismo, tendrán evaluaciones periódicas, estarán exonerados del test de aptitud y podrán consultar por los descuentos especiales.

Conoce más de la carrera de Medicina Humana en la Universidad de Piura aquí: https://bit.ly/medicinaudep

