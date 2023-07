Leer es viajar a lugares inimaginables, disfrutar y aprender con cada nueva historia, y mejor aún si es a través de palabras e ilustraciones. Esa es la experiencia que busca compartir la Universidad César Vallejo (UCV) en la Feria Internacional de Libro - FIL Lima 2023, donde es uno de los patrocinadores. Su propuesta para lograrlo, a través de su Fondo Editorial, es la colección de libros álbum Historias para Todos

Son 20 títulos los que conforman la colección Historias para Todos. Todos están disponibles en la FIL Lima 2023.



Se conocen como libros álbum al formato que combina texto, ilustración y diseño, fundamentalmente en ediciones de gran tamaño, colorido y tapa dura. En Europa, son un éxito, y gracias al Fondo Editorial UCV está comenzando a cobrar interés entre los lectores peruanos.

“El libro álbum logra una mezcla de texto muy corto con ilustraciones hermosas. Eso hace que, poco a poco, niños, adolescentes y adultos se logren enganchar con la lectura y desarrollen un hábito”, contó Joel Acuña en la presentación de Historias para Todos en la 27° FIL Lima 2023.

En la feria de libro, se darán a conocer, en diferentes eventos, diez libros álbum de la colección: Voy hacia ti, Ni antes ni después, Ser yo, ¿Qué cosa es la escuela?, El invitado, Lazos, Son rumores, El señor Alce, Ella y Perfume de Navidad en el mundo. Además, se presentará la galería de arte virtual , donde el público lector puede interactuar desde su PC o celular con cada historia.

Historias para Todos, con ideas universales y sensibles, es una apuesta de la UCV para incentivar el arte, la cultura y la lectura en familia.



Una propuesta ítalo-peruana

Desde su casa en Italia, la peruana C Plaza, directora artística de la colección Historias para Todos del Fondo Editorial UCV, habla sobre el proyecto con una emoción propia de los autores que creen en el poder transformador de los libros. Ella cuenta que Historias para Todos inició como una colaboración con la editorial italiana Kite Edizioni, una de las más reconocidas de libros álbum en Europa, y luego con el Istituto Italiano di Cultura y La Biblioteca de Mateo.

Según Plaza, la idea es que, con este formato, los peruanos tengan un nuevo tipo de libro en sus manos y comprendan que la historia ilustrada no es solo para niños, y que las ilustraciones también cuentan una historia o, mejor dicho, una microhistoria, tal como indican los autores de libros álbum. “Con cada dibujo o ilustración se está contando algo que el texto no te va a decir. De esta manera, cada vez que abres y pasas una página, no has vivido solo una, sino muchas historias”, cuenta Plaza con entusiasmo por teléfono.

Esta propuesta narrativa tiene mucho éxito en Europa y entre sus lectores están tanto adultos como jóvenes y niños, siendo Italia un foco central en su desarrollo. Por eso, muchos de los libros de la colección son de autores e ilustradores italianos, que fueron traducidos al español por la misma Carmen Plaza.

“Un país que lee será un país mejor”

Carmen Plaza, quien también ha sido autora de uno de los libros de la colección: Ella, una historia de la mujer y la maternidad.

Así como ella, el ilustrador Richolly Rosazza, peruano nacido en Huaraz que vive en Italia desde hace años, vio en el libro álbum un formato que brindaba una nueva expresión artística. “Cuando conocí los libros álbum me quedé maravillado por la expresión de la ilustración como una forma de arte. Desde ese momento, comencé a ver la ilustración como un camino artístico”, dijo en la presentación de Historias para Todos el 26 de julio en la feria del libro.

“Yo no dibujo lo que está escrito: hago una interpretación de los cuentos. Interpretar es lo más difícil: es elaborar una narración a través de imágenes”,

Richolly Rosazza sobre su trabajo en los libros álbum.

Él es autor de cuatro libros de la colección junto a la escritora italiana Nadia Ol Omari: El Invitado, Lazos, Son rumores y El señor Alce. En Italia, el trabajo de Rosazza es muy admirado y ha sido reconocido, entre otros, con el Premio Emanuele Luzzati al mejor libro álbum ilustrado.

Una de las 20 obras de la colección

Leer para el desarrollo

La colección Historias para Todos es una de las grandes apuestas de la UCV por la lectura. De acuerdo con Joel Acuña, director del Fondo Editorial UCV, hay un nicho por explorar para los libros álbum, ya que la oferta es escasa y, además, muy costosa. Por eso, la UCV está cerrando una brecha en el acceso a estos libros para los peruanos.

Por otro lado, junto a su programa de responsabilidad social “UCV Lee”, desarrollan bibliotecas itinerantes para llevar libros a lugares donde no hay bibliotecas o donde hay poco acceso a la lectura. Y, en esa estrategia de promoción de la lectura, la colección Historia para Todos es fundamental.

“Llevamos los libros del Fondo Editorial UCV con promotores de lectura, que son estudiantes de educación inicial y primaria de la Universidad. De esta manera, hacemos que los niños y jóvenes se empiecen a interesar por la lectura”, cuenta Joel Acuña.

Con historias que tratan temas universales como la amistad, el amor, la autoestima, la creatividad o el sentido de la vida, los libros de Historias para Todos conectan con todos nosotros y enciende el amor innato del ser humano por nuevas historias, algo que también se comparte de generación en generación.

Historias para Todos cuenta actualmente con 20 títulos y todos los encuentras disponibles en el stand de la UCV de la feria. Visítalos en el stand 85 de la zona universitaria y el stand 146 de la zona de exposición, del 21 de julio al 06 de agosto en el Parque Próceres de la Independencia, Jesús María. Para saber más de los eventos UCV en la FIL Lima 2023, ingresa aquí .

Reportaje publicitario