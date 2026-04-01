En el Perú siempre hay fusiones: en la música, en la gastronomía y, ahora, también en la cerveza.

En una tarde marcada por la música y las luces, se dio a conocer una nueva propuesta que une las identidades de Tres Cruces y Candelaria. Así nace Lemon Lager, una fusión que rompe lo común y apuesta por ofrecer una experiencia distinta para el consumidor. Se trata, además, de una edición limitada, disponible solo por tiempo determinado.

El evento reunió a invitados, prensa e influencers en un ambiente pensado para reflejar el espíritu de la marca: fresco, creativo y fuera de lo tradicional. La noche estuvo acompañada por la presentación de Renata Flores, además de un espectáculo con bailarines y un DJ que puso ritmo a la experiencia con una selección de las mejores canciones.

Los asistentes también pudieron disfrutar de la nueva cerveza en un espacio diseñado para compartir: experiencias, entrega de merchandising y una cabina de fotos donde se llevaban recuerdos impresos del evento.

La Lemon Lager de Tres Cruces y Candelaria, destacó por su perfil ligero y ultra refrescante, con notas cítricas que la convierten en una alternativa distinta dentro de la categoría, ideal para quienes buscan probar algo nuevo sin alejarse de una cerveza fácil de tomar.

Giuliana Dongo, directora de Marketing de Heineken Perú, y Andres Orams Bustamante, gerente general de Candelaria.

“ Esta fusión con Candelaria marca un hito en la industria cervecera al traer una propuesta nueva y diferente para los consumidores. Giuliana Dongo

Directora de Marketing de Heineken Perú

” La Lemon Lager es una cerveza ligera, refrescante y fácil de tomar, ideal para quienes buscan algo diferente. Esta colaboración marca un hito poco común en la industria cervecera peruana. Andres Orams Bustamante

Gerente general de Candelaria

¿Qué esperas para probar la nueva Lemon Lager y romper lo común? Mira también como se vivió el evento de lanzamiento:

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