Si antes no te daba el tiempo para ir a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a realizar tus gestiones, hoy puedes hacerlo de manera virtual. El aplicativo móvil MAC Express Perú concentra más de 80 trámites virtualizados de 23 entidades públicas.

La Presidencia del Consejo de Ministros, que administra los Centros MAC, facilita aún más, a través de internet, el acceso a trámites que tienen mayor demanda y que han sido digitalizados y simplificados por las entidades públicas, con lo cual acerca más los servicios del Estado a los ciudadanos.

Con esta herramienta virtual se pueden pagar tasas de trámites en el Banco de la Nación; registrarse y acceder al padrón del Fonavi; realizar consultas de multas y dispensa electoral del Jurado Nacional de Elecciones; verificar la clasificación socioeconómica en el MIDIS; solicitar certificados de estudios al Minedu, de antecedentes policiales al Mininter y de antecedentes penales al Poder Judicial; así como pedir el duplicado de DNI o la actualización de datos en la RENIEC, solicitar el certificado de movimiento migratorio o una cita para pasaporte en Migraciones, entre otros.

El aplicativo móvil está disponible en: App Store (https://apps.apple.com/pe/app/mac-express-per%C3%BA/id6753017894) y Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pcm.macexpress&hl=es).

Una vez descargado el aplicativo, el ciudadano podrá acceder a los servicios registrándose con su DNI y generando una clave de acceso.

MAC Express Perú responde a la política pública de acercar los trámites del Estado al ciudadano a través de la digitalización y simplificación de los trámites, diseñando nuevos canales de atención.

DATOS

El aplicativo móvil MAC Express Perú es uno de los canales de atención de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano – MAC. Otros son:

Centros MAC (19 en funcionamiento a nivel nacional)

Módulos MAC Express (234 a nivel nacional en municipalidades, PIAS y Tambos)

Central telefónica Aló MAC – 1800 (información sobre tasas y requisitos de trámites a nivel nacional, ubicación de Centros MAC y módulos MAC Express, atención de lunes a domingo de 8am a 8pm, en castellano y quechua)

WhatsApp (981317379)

Chat en línea (www.mac.pe)

Correo electrónico (infomac@pcm.gob.pe)

Redes sociales (@CentrosMAC IG, Fb, X)

Reportaje publicitario