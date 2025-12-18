¿Estás pensando en mudarte pronto? O quizá ya estás en ese momento del año en el que ordenar cajas, coordinar fechas y cerrar trámites se vuelve parte de la rutina. Mudarse siempre exige tiempo y energía, y entre tantos pendientes, contar con internet desde el primer momento puede hacer toda la diferencia.

Los peruanos saben que la fibra óptica se ha convertido en el estándar de conectividad en el Perú. Según OSIPTEL , alrededor del 80% de las conexiones de internet fijo en el país ya usan esta tecnología y Claro es uno de los operadores que viene impulsando su desarrollo en distintos distritos del Perú para que más personas puedan instalarse sin preocuparse por la conexión.

UNA RED QUE SIGUE CRECIENDO

Este crecimiento también se refleja en el compromiso de la compañía por seguir ampliando su presencia. Claro viene trabajando en una estrategia de expansión sostenida que busca llevar la fibra óptica a más regiones, más distritos y más hogares, acercando una experiencia digital de alto nivel a cada vez más personas y en beneficio de sus clientes.

Uno de los mayores dolores de cabeza al contratar un servicio de internet es esperar días o semanas para la instalación. Para evitarlo, Claro viene habilitando nuevas áreas en diferentes puntos del país, permitiendo que edificios recientes o viviendas recién construidas cuenten con cobertura lista para una instalación en 24 horas. Esto significa que, si estás por reubicarte a una nueva vivienda, es muy probable que ya encuentres la zona preparada para estar conectado.

Con una calidad de atención completa, los clientes pueden comunicarse a través del canal que prefieran: más de 1.500 asesores disponibles por call center y soporte las 24h a través de WhatsApp.

UNA CONEXIÓN COMPLETA

Los planes de fibra óptica ofrecen la misma velocidad de subida y bajada, ideal para subir archivos pesados, hacer videollamadas o jugar en línea con fluidez. Además, puedes acceder a Claro Video y HBO con acceso a HBO MAX incluido, perfectos para una noche de película después de desempacar.

Y si tu casa tiene varios ambientes, el servicio WiFi 360 te ayuda a extender la señal para mantener una conexión estable en toda tu vivienda. Además, si te unes a la comunidad Full Claro puedes obtener beneficios adicionales, descuentos en equipos, hasta 1000 mbps de velocidad para toda la vida y más promociones que complementen tu experiencia en el hogar.

Si estás próximo a mudarte o ya escogiste tu nueva dirección, es importante que revises si la zona cuenta con cobertura de fibra óptica. Puedes hacerlo de manera rápida y sencilla. Conoce todos los detalles a través de la web de Claro.

Con una red que sigue creciendo, una atención cercana y una experiencia pensada para toda la familia, Claro acompaña ese nuevo comienzo con más soluciones, más contenido y más beneficios.

Claro es la fibra que te da más.



Reportaje publicitario