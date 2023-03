Hoy en día, ninguna empresa está a salvo de accidentes o siniestros que las perjudiquen de forma considerable. Tan solo en noviembre del año pasado, las empresas en el Perú notificaron 3.065 accidentes de trabajo, además de 33 eventos mortales, 54 incidentes peligrosos y 253 enfermedades ocupacionales.

En este sentido, la prevención es indispensable. Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos, de 1970 al 2018 las muertes relacionadas con el trabajo se redujeron en casi un 63%, gracias al trabajo preventivo conjunto entre el sector público, privado y sociedad civil.

Ante ello, es importante otorgar las herramientas y servicios adicionales necesarios para que puedan prevenir estas situaciones y ayudar a que las empresas aseguradas sean lugares más seguros y que permita a los trabajadores mejorar en sus actividades.

En cifras

En el último año, las empresas de seguros cubrieron siniestros por un valor de S/ 10,495,248,040, según información de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Sin embargo, si bien la póliza puede hacerse cargo de los costos de indemnización, reparación o reemplazo del bien afectado, no compensa las pérdidas humanas, los shocks emocionales ni el tiempo perdido por la interrupción del negocio.

Además de la protección que ofrecen sus pólizas, RIMAC entrega a las empresas una propuesta de valor relevante y personalizada que les permite prevenir eventos inesperados.

“La oferta de valor en prevención, para mí, siempre ha sido uno de los mejores beneficios que ofrece RIMAC, ya que sirven para mejorar mi sistema de gestión y poder prevenir cualquier riesgo”, destaca Regina Álvarez Pillaca, jefa del Sistema Integrado de Gestión de Manufacturas Eléctricas S.A.

Clientes satisfechos

Estas empresas cuentan con un Gerente de Cuenta, el cual los acompaña en todo momento y los guía con respecto a todos los beneficios que ofrece RIMAC.

“Los servicios adicionales que nos brinda RIMAC son súper importantes. Me permiten crecer como empresa, prevenir siniestros o accidentes y capacitar a mis trabajadores para que sepan qué están haciendo y cómo pueden mejorar”, resalta Álvarez Pillaca.

El modelo integral de prevención de RIMAC identifica los riesgos patrimoniales y propone soluciones que se adaptan a cada organización. Por ejemplo, la evaluación de riesgos detecta aquellas condiciones que pueden originar eventos de alta severidad, tomando como base el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas NFPA.

Por otra parte, la asesoría consiste en una opinión técnica sobre el sistema contra incendios, la revisión de los planes de respuesta a emergencias y simulacros. El peritaje eléctrico incluye la revisión especializada del sistema eléctrico de las instalaciones (subestaciones, tableros eléctricos, cableado, luminarias, pozos a tierra) y la prueba de los sistemas contra incendios comprende una evaluación anual de la bomba contra incendio, así como de detectores, rociadores, alarmas y extintores. En todos los casos, RIMAC emite un informe con las recomendaciones pertinentes.

“Los beneficios de las capacitaciones que brinda RIMAC se ven no solamente en la actitud de los trabajadores, sino también en las acciones que toman en el día a día en su trabajo. Recuerdan los comentarios que les hizo el capacitador y los ponen en práctica”, señala Regina.

Incendios

La oferta de valor en prevención que brinda RIMAC permite tener mapeados todos los riesgos y tomar acciones de mejora que eviten siniestros. “Aprovecho todos las herramientas que me brinda RIMAC Seguros, porque me ayudan a mejorar el sistema de gestión y a prevenir cualquier riesgo patrimonial o con el trabajador. Es necesario contar con personas capacitadas, porque si no sé cómo usar un extintor, ¿cómo puedo prevenir o evitar que el fuego se haga mayor?”, reflexiona Álvarez Pillaca.

En esa línea, es bueno recordar que el año pasado los bomberos registraron 13,167 incendios en el país, muchos se produjeron por fallas en las instalaciones eléctricas o por manejos inadecuados de equipos y materiales inflamables. Esto quiere decir que muchos de estos casos se pudieron prevenir.

“RIMAC es seguro, confiable y amigable. La atención que recibo por parte de su equipo me permite mejorar como organización y prevenir cualquier siniestro”, finaliza Álvarez Pillaca.

RIMAC también entrega lotes de señales de material fotoluminiscente para colocar en las instalaciones y brinda capacitación sincrónica y personalizada de manera presencial y remota con entrega de certificados. Además, proporciona información relevante en su plataforma www.centrodemonitoreo.rimac.com

El servicio de Prevención de RIMAC es un valor agregado, no interfiere ni adiciona condiciones en la póliza.

REPORTAJE PUBLICITARIO