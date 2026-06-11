Hay decisiones que marcan la diferencia en nuestro día a día. Elegir un operador que nos mantenga conectados y nos brinde beneficios reales es una de ellas. Con Claro, esa elección vale aún más, porque al juntar tu línea móvil y tu internet de casa te conviertes en Full Claro y haces que pasen cosas mejores como acceder a beneficios exclusivos y obtener más por los servicios que ya usas.

Todo junto te da más

Para los usuarios de Claro y quienes están pensando en portar, hay una razón más para confirmar que tomaron una buena decisión, al tener tu línea móvil y tu internet de casa con Claro, el operador les brinda beneficios especiales: S/400 de descuento para renovar equipos móviles, beneficio que puedes aprovechar en hasta cinco líneas postpago Full Claro a tu nombre; hasta 1,000 Mbps de velocidad en internet para el hogar; hasta 50% más gigas en tu plan móvil; y Claro música Premium gratis, para que disfrutes de tu música favorita donde quieras y cuando quieras.

Para acceder a estos beneficios, solo necesitas ser Full Claro. Es decir, tener internet Claro en casa y en tu celular.

Más beneficios para todos

La idea es simple: cuando juntas tu internet de casa y tu línea postpago pasan cosas buenas. Te conviertes en Full Claro y descubres que todo junto te da mucho más, permitiéndote acceder a recompensas diseñadas para ti y tu familia.

Además, no se trata de una promoción temporal, sino de beneficios directos por tu preferencia que disfrutarás para toda la vida mientras seas Full Claro y sin pagar más (mientras mantengas ambos servicios activos).

Desde un descuento de S/400 para renovar los celulares para cinco líneas postpago Full Claro, hasta un internet con más velocidad en casa para ver películas o jugar en línea, más gigas en tu celular postpago y música ilimitada. Disfruta de una mejor experiencia con Claro.

Recuerda Para ser Full Claro debes contar con un plan postpago Max desde S/29,90, además de Internet fijo en 1 play desde S/69.

Aplica para planes con tecnología de Fibra Coaxial y Fibra Óptica.

Cuando tienes tu internet de casa y tu línea móvil con Claro, todo junto te da más. Porque ser Full Claro se traduce en beneficios y de por vida mientras seas Full Claro, pensados para que tengas una mejor experiencia de conectividad todos los días.

Descubre cómo volverte Full Claro ingresando aquí. Los planes Postpago Max y Claro Hogar están sujetos a evaluación crediticia, cobertura y facilidades técnicas, conoces sus condiciones y restricciones en claro.pe/fullclaro

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