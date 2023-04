Tras “Murder on the Orient Express” y “Death on the Nile”, cintas de misterio y crimen que presentaban un gran elenco, ahora llega “A Haunting in Venice”, película que trae de regreso a Kenneth Branagh como el detective Hércules Poirot.

Esta es la tercera película que se basa en las novelas de Agatha Christie, una de las grandes autoras de misterios y suspenso de todos los tiempos, y adaptará específicamente la novela “Hallowe’en Party”.

Según informa la revista GQ, a diferencia de las antecesoras, la tercera entrega agrega un poco de terror sobrenatural a un nuevo caso de misterio, que deberá ser resuelto nuevamente por Hércules Poirot.

De la misma manera que las dos adaptaciones anteriores, “A Haunting in Venice” cuenta con un reparto repleto de famosos actores, además de que fue escrito por Michael Green, conocido por su trabajo en “Logan”.

El primer tráiler de la cinta ya fue revelado, y en ella se ve a Branagh escéptico con el caso sobrenatural que presencia, a Michelle Yeoh interpretando a una especie de médium y a Tina Fey como una de las participantes de un sesión de espiritismo.

¿DE QUÉ TRATA A HAUNTING IN VENICE?

Tal y como se aprecia en el trailer, un grupo de personas se reúne en un castillo para intentar contactar a los espíritus; sin embargo, algo sale mal y alguien muere en el acto. Convencido de que todo el asunto espiritual es una farsa, Hércules Poirot buscará descubrir la verdad de todo.

La sinopsis oficial dice: “A Haunting in Venice” está ambientada en la espeluznante Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial en la víspera de Todos los Santos, “A Haunting in Venice” es un misterio aterrador que presenta el regreso del célebre detective Hércules Poirot. Ahora retirado y viviendo en un exilio autoimpuesto en la ciudad más glamorosa del mundo, Poirot asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo en un palacio embrujado y en ruinas. Cuando uno de los invitados es asesinado, el detective se ve inmerso en un siniestro mundo de sombras y secretos.”

¿QUIÉNES ACTÚAN EN “A HAUNTING IN VENICE”?

Producida por Ridley Scott y Kenneth Branagh, la cinta está conformada por el siguiente elenco:

Kenneth Branagh

Kyle Allen

Camille Cottin

Jamien Dornan

Tina Fey

Jude Hill

Ali Khan

Emma Laird

Kelly Reilly

Riccardo Scamarcio

Michelle Yeoh

¿CUÁNDO SE ESTRENA “A HAUNTING IN VENICE”?

“A Haunting in Venice”, titulada “Cacería en Venecia” en Latinoamérica, llegará a los cines de todo el mundo el próximo 15 de septiembre del 2023.