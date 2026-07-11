El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
SÁBADO 11 DE JULIO
Comas (Sábado 11 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)
- Urbanización Huaquillay
- Urbanización Huaquillay II Etapa
- Urbanización Retablo I Etapa
- Urbanización Retablo II Etapa
- Urbanización Retablo III Etapa
- Urbanización El Retablo
- Urbanización Santa Luzmila
Ate (Sábado 11 de Julio, 10:00 am - 10:00 pm)
- Urbanización Huaycán - Zona N
- Urbanización Huaycán - Zona O
- Asociación San Martín de Porres - Huaycán - Zona N
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