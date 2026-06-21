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Pluz anuncia corte de luz en Lima: ¿qué distritos se verán afectados? | Foto: Composición/ Ilustrativa/ Adobe Stock
Pluz anuncia corte de luz en Lima: ¿qué distritos se verán afectados? | Foto: Composición/ Ilustrativa/ Adobe Stock
Por Redacción EC

Pluz Energía comparte reportes de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos de Lima. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.

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