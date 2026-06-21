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Pluz Energía comparte reportes de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos de Lima. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Pluz Energía comparte reportes de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos de Lima. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
LUNES 22 DE JUNIO
- San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 4:30 p.m: P.J. EL ARENAL DE CANTO GRANDE MZ F3, H, I, J, K, K2, L, LL, M, N, N1, O, P, Q, A.H. JUAN PABLO II ETAPA 1 MZ L, LL, M, N, N1, O, P, Q, R.
- Magdalena del Mar — 9:00 a.m. a 5:00 p.m: CONJ. HAB. MARBELLA EDIF. A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A.H. MEDALLA MILAGROSA MZS. A, B, C, D, E, CALLE ALBERTO YABAR CDRAS. 2, 3.
- Los Olivos — 8:00 a.m. a 6:00 p.m: JR. ANTA CDRA. 49, JR. CATAC CDRA. 5, CALLE CHASQUITAMBO CDRA. 5, CALLE OLLEROS CDRA. 49, CALLE PARIAHUANCA CDRAS. 5, 6, CALLE PIRA CDRA. 6, CALLE TAPACOCHA CDRA. 49, CALLE VICHAY CDRA. 49, CALLE VINCHAY CDRA. 49, JR. CAJACAY CDRAS. 5, 6, CALLE PARIAHUANCA CDRA. 4, 5, 6, 7, URB. EL NARANJAL MZS. F, K, V, AV. EL NARANJAL CDRAS. 5, 6, AV. LAS PALMERAS CDRAS. 48, 49, JR. CATAC CDRAS. 5, 6, JR. COLCABAMBA CDRA. 5, JR. MARCARÁ CDRAS. 49, 50, JR. PIRA CDRAS. 5, 6, URB. EL PARQUE DE NARANJAL MZS. F, H, K, L, M, S, T, U, V,
MARTES 23 DE JUNIO
- Rímac — 8:30 a.m. a 5:30 p.m: AV. ESTEBAN SALMON CDRA 4, CALLE POLO D EONDEGARDO CDRAS 4, 5, CALLE GRAL. VIDAL CDRAS 3, 4, 5, JR. INCA MANCO CDRA 4, JR. FRAY ANTONIO DAZA CDRA 5, JR. QUITO YUPANQUI CDRA 4, JR. MCAL. CASTILLA CDRA 4.
- Carabayllo — 9:00 a.m. a 6:00 p.m: C.P. CHOCAS BAJO MZ G.
- San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 4:30 p.m: AGRUP. FAM 9 DE DE FEBRERO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, AGRUP. FAM 10 DE OCTUBRE MZ A, B, C, D, E, F.
- Lurigancho Chosica — 8:30 a.m. a 7:30 p.m: C.P. JICAMARCA ANX. 8 MZS. 6D1, A1, A5, B1, B5, C5, D5, G2, G5, H5, I1, I5, J1, J5, K1, K5, L5, M5, SECTOR VILLA UNION JICAMARCA MZS. A5, B5, C5, D5, E5, G5, H5, I5, J5, K5, L5, AGRUP. VEC. SECTOR SUR ANX 8 MZS. A1, B1, C2, G1, G2, I1, J1, K1, R5, COM. CERRO CAMOTE ANX. 8 MZS. A1, E5, L5.
- Lima Cercado — 11:00 a.m. a 1:30 p.m: A.H. MANZANILLA AV. AVIACION CDRA 1, JR. GARCIA NARANJO CDRA 16, JR. AGUSTIN GAMARRA CDRA 3.
- San Miguel — 10:30 a.m. a 1:00 p.m: URB. MARANGA AV. ANDRES RAZURI CDRA 3, CALLE GUTIERREZ QUINTANILLA CDRA 1, CALLE MANCO II CDRA 7, CALLE NAYLAMP CDRA 1, CALLE PAITITI CDRAS 2, 3, CALLE ROSA MERINO CDRA 3, CALLE MICAELA BASTIDAS CDRA 3, CALLE SOLITARIO DE SAYAN CDRA 5.
- San Miguel — 2:00 p.m. a 3:30 p.m: URB. MARANGA AV. PUCALA CDRA 1, MZ JC, AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS 3, 4, CALLE FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA CDRA 2, CALLE GUTIERREZ QUINTANILLA CDRA 1, CALLE ROSA MERINO CDRA 3, CALLE VILCAHUARA CDRA 4.
- Magdalena del Mar — 9:00 a.m. a 11:00 a.m.: AV. BRASIL CDRA 33, AV. JAVIER PRADO OESTE CDRAS 1, 2, 3, 4, CALLE DANIEL A. CARRION CDRAS 2, 5, 6, CALLE LARCO HERRERA CDRAS 10, 11, CALLE MARTIN PEREZ CDRA 5, CALLE SANTIAGO DE CHILE CDRAS 1, 3, CALLE GONZALES PRADA CDRA 4.
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
- Independencia — 0:00 a.m. a 6:00 a.m: URB PANAMERICANA NORTE /AV EL PACIFICO
- Ancón — 9:00 a.m. a 6:00 p.m: PARQUE INDUSTRIAL DE ANCON MZ M, N, O, Q, R, S, S1, U, AV. INDUSTRIAS UNIDAS MZ M, AGRUP. FAM HIJOS DE ANCON AV. PRIMAVERA MZ C, D, G, J, L.
- San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 4:30 p.m: A.H. NUEVA VIDA MZ G, H, I, AGRUP. FAM LAS LOMAS DE NUEVA VIDA MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. 1° DE SETIEMBRE MZ A, B, C, D, E, F, A.H. PROY. INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR CESAR VALLEJO MZ A, B, C, D, E, F, G, AGRUP FAM AMP CESAR VALLEJO II ETAPA MZ I, J, K, L, M, N, O, P.
- Callao — 10:00 a.m. a 6:00 p.m: JR. ATAHUALPA CDRA 6, AV. GUARDIA CHALACA CDRAS 7, 8, 9, CALLE TERCERA CDRA 2, CALLE GARCIA CALDERON CDRA 6.
- San Juan de Lurigancho — 8:00 a.m. a 7:00 p.m: ASOCIACION COMPRADORES DE CAMPOY CALLE 15 CRUCE CON CALLE 21 LOZA DEPORTIVA, CALLE 15 MZ LL, Q, Z, CALLE 21 MZ LL, CALLE 23 CDRA 11, MZ P, P1, Q.
- Los Olivos — 3:00 p.m. a 5:00 p.m: AV. RIVA AGÜERO CDRA. 15, JR. LA CONFRATERNIDAD CDRA. 7, JR. LA AMISTAD CDRA. 7, JR. LA PRUDENCIA CDRA. 80, JR. LA HONRADEZ CDRAS. 6, 7, JR. LA PUREZA CDRAS. 80, 81, JR. LA LABORIOSIDAD CDRA. 81, JR. EL PATRIOTISMO CDRA. 7, JR. LA DIGNIDAD CDRA. 80, URB. PRO MZS. BBB5, K5, L5, M5, N5, O5, U5, UU5, PSJE. FINEZA CDRA. 1
JUEVES 25 DE JUNIO
- Carabayllo — 9:00 a.m. a 6:00 p.m: C.P. ARENILLA MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, C.P. OSOYNIK MZS. A, B, D, F, PRO. VIV. VILLA LUZ MZ. C, URB. RES. LAS PALMERAS DE CARABAYLLO MZ. A, FUNDO VALLE CHILLÓN MZ. A.
- San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 5:30 p.m: A.H. INT. SOLIDARIDAD Y PROGRESO AMPL. SCT 9 DE FEBRERO MZS. 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 26, AGRUP. FAM. AMP. DE VILLA VIRGEN MZS. W, Z, AGRUP. FAM. NACIONES UNIDAS MZ. N.
- Callao — 9:30 a.m. a 6:00 p.m: AV. SAENZ PEÑA CDRAS. 5, 6, 7, JR. SALOOM CDRA. 1, JR. COCHRANE CDRAS. 1, 2, JR. COLÓN CDRAS. 6, 7, GALERÍAS ACUARIO, MERCADO CENTRAL DEL CALLAO.
- Breña — 8:00 a.m. a 6:00 p.m: JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRAS. 6, 7, JR. LORETO CDRAS. 16, 17, JR. JORGE CHAVEZ CDRAS. 16, 17, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS. 4, 5, PARQUE SOCABAYA CDRAS. 8, 9, PSJE. ECHENIQUE CDRAS. 10, 11,
- San Martín de Porres — 8:30 a.m. a 2:30 p.m: ASOC. VIV. STA. MARÍA DEL VALLE II ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. LOS JARDINES DE STA. ROSA MZS. B, C, D, URB. LOS ROSALES DE LIMA MZ. E.
- Lima Cercado — 8:00 a.m. a 4:00 p.m: AV. ALBORADA CDRAS 12, 15, 16, 17, AV. LAS DALIAS CDRAS 15, 16, 17, AV. LOPEZ ALBUJAR CDRAS 15, 16, AV. SOSA PELAEZ CDRA 15, AV. GARCIA ROSELL CDRAS 4, 5, AV. LOS ALGARROBOS CDRA 16, JR. ERNESTO MALINOWSKI CDRA 4, MZ J, CALLE JOSE CASTAÑON CDRA 4, CALLE JULIO RODAVERO CDRAS 5, 6, CALLE LAS ACACIAS CDRA 5, CALLE MERCURIO CDRA 3, CALLE SALAZAR BONDY CDRA 15, CALLE S/N MZ C, D, E, F, H1, I, J, CALLE CREPUSCULO CDRA 1, JR. MARTE CDRAS 3, 4, JR. EL OCASO CDRA 1, JR. METEORO CDRA 3, CALLE LAS ORQUIDEAS CDRA 3, MZ E, JR. LAS PALMERAS CDRA 5, PASAJE LA AURORA CDRAS 3, 4.
- San Martín de Porres — 9:00 a.m. a 5:00 p.m: ASOC. VIV. LOS ALISOS MZS. E, G, H, I, K, L, ASOC. VIV. STA. ISABEL MZS. A, B, ASOC. VIV. OJIHUA MZS. A, C, E, COOP. DE VIV. SAN JUAN SALINAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O, COOP. SAN JUDAS SALINAS MZ. A, ASOC. VIV. VILLA EL AMAUTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. VIV. JUAN PABLO II MZS. E, F, G, H, L, PRO. VIV. LOS EUCALIPTOS MZS. B, C, D, E, T, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. J, L, N, Ñ, O, R, R1, PROG. RES. DE VIV. BARCELONA MZS. A, B, C, ASOC. PROP. LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PROP. LOS PINOS DEL NORTE MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VIRGEN DE LAS NIEVES MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. EL PARAÍSO FLORIDO ETP I MZS. A, A PRIMA, B, B PRIMA, E, E PRIMA, E1, F, F PRIMA, G, H, H PRIMA, I, I PRIMA, ASOC. VIV. RES. SAN FRANCISCO MZS. F, G, ASOC. VIV. VILLA RES. STA. ROSITA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PROP. LOS OLIVOS MZS. F, L, P, Q, R, S, ASOC. MONTE AZUL MZS. D, E, F, G, URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. E, G, H.
VIERNES 26 DE JUNIO
- San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 6:30 p.m: AV.16 DE MAYO/ AA.HH.LOS PORTALES DE BASILIO D
- Jesús María — 8:30 a.m. a 6:00 p.m: JR. CAYETANO HEREDIA CDRA. 6, JR. HUASCAR CDRAS, 18, 19, AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 7.
- Callao — 8:00 a.m. a 6:00 p.m: AV. SAENZ PEÑA CDRAS. 6, 7, 8, JR. ANCASH CDRAS. 8, 9, JR. ARICA CDRAS. 6, 7, JR. AREQUIPA NORTE CDRA. 1, A.H. RUGGIA MZS. B, C, D, E.
- San Martín de Porres/ Los Olivos — 2:00 p.m. a 5:00 p.m: URB. PUERTA DE PRO MZS. F4, H4, I4, P4, Q4, R4, S4, T4, U4, A. VIV. RES. RÍO SANTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, URB. LAS GARDENIAS DE PRO MZS. B, C, E, F, G, H, I, J, K.
- Breña — 8:30 a.m. a 6:30 p.m: AV. TINGO MARIA CDRA 10, AV. VENEZUELA CDRA 17, CALLE CAUTIVAS CDRAS 2, 3, 4, CALLE RESTAURACION CDRAS 13, 14, CALLE TARAPOTO CDRAS 10, 11, JR. CHAMAYA CDRA 10, PASAJE SAENZ PEÑA CDRA 1.
- Comas — 9:00 a.m. a 6:00 p.m: AV. TUPAC AMARU HOSPITAL DE COLLIQUE.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.