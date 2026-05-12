Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Seal reporta corte de luz en Arequipa: días, horarios y qué zonas se verán afectadas | Foto: difusión
Seal reporta corte de luz en Arequipa: días, horarios y qué zonas se verán afectadas | Foto: difusión
Por

Pluz Enel anunció un nuevo corte de luz en Lima. La población capitalina tendrá que prescindir del servicio en ciertos horarios dependiendo del distrito que habita. En las siguientes líneas compartimos detalles del corte.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.