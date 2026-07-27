¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
LUNES 27 DE JULIO
CALLAO 09:00 AM A 4:00 PM
CALLE TACNA CDRA 2, JR. AYACUCHO CDRAS 11, 12, JR. TACNA NORTE CDRAS 1, 2, 10, 12.
ACOS 08:30 AM – 5:30 PM
COMUNIDADES CAMPESINAS: PALLAC, PISCOCOTO, LA PERLA, LA PERLA BAJA Y LA PERLA ALTA; UBICADAS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS
MARTES 28 DE JULIO
LIMA CERCADO 7:00 AM – 5:00 PM
AV.VENEZUELA 2470.
LIMA CERCADO 8:30 AM – 6:30 PM
JR. ANTENOR ORREGO CDRA 22, AV. NACIONES UNIDAS CDRA. 18, AV. VENEZUELA CDRAS. 19, 21, JR. LUIS BEAUSEJOUR CDRAS. 20, 21, JR. YAULI CDRA. 18.
JUEVES 30 DE JULIO
CALLAO 9:00 AM – 6:00 PM
AV. 2 DE MAYO CDRAS 8, 9, AV. ARGENTINA MZ A, AV. GUARDIA CHALACA CDRAS 2, 7, JR. ANTONIO MIROQUESADA CDRA 2, JR. LAZARETO CDRAS 2, 9, JR. MANCO CAPAC CDRAS 7, 8, 9, PASAJE SAN PEDRO CDRA 8.
SAN MIGUEL 9:00 AM A 7:00 PM
AV. JUAN BERTOLOTTO NEGRO CDRAS. 0, 2, 5, 6, 7, AV. ALFONSO UGARTE CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. ARICA CDRAS. 4, 5, 7, 8, AV. FEDERICO GALLESE TARICCHI CDRAS. 3, 5, 6, 7, 8, JR. GRAN MCAL RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, 3, 4, PLAZA PUNKURI EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, AV. LIMA CDRAS. 5, 6, 7, 8, PLAZA PALLCA SCT. B1, JR. SUCRE CDRAS. 1, 2, AV. TACNA CDRAS. 6, 7, 8, JR. MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, 3, CALLE FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 1, 2, 3, 5, AV. SIMÓN BOLÍVAR CDRAS. 1, 2, AV. SAN MIGUEL CDRAS. 5, 6, 7, 8, PLAZA PRINCIPAL CDRA. 1.
SAN MIGUEL 9:00 AM A 7:00 PM
CALLE AMALIA PUGA DE LOZADA CDRAS. 1, 2, JR. DIEGO QUISPE TITO INGA CDRAS. 1, 2, AV. LIMA CDRAS. 9, 10, 11, PROLG. CUZCO CDRAS. 8, 9, 10, JR. AGUSTÍN TOVAR DE ALBERTIS CDRA. 1, CALLE JUAN DE BETANZOS CDRA. 1, CALLE SANTA ANA CDRA. 9, JR. VIRGINIA CÁNDAMO DE LA PUENTE CDRAS. 1, 2, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 3, 4, 5, 6, CALLE MANUEL ESTACIO CDRA. 1, CALLE MARIANA ECHEVARRÍA DE SANTIAGO OCHOA CDRAS. 1, 2, CALLE CARLOS PAREJA PAZ SOLDÁN CDRAS. 1, 2, JR. LA MAR CDRA. 4, CALLE INDEPENDENCIA CDRAS. 4, 5, 6, CALLE FEDERICO GERDES CDRA. 1, JR. ALBERTO ARCA PARRO CDRA. 1, CALLE LAURA RODRIGUEZ DULANTO CDRA. 2, URB. PANDO MZS. D12, N2, O1, O2, P1, Q2, T2, U2.
SAN MIGUEL 9:00 AM A 7:00 PM
MARISCAL CASTILLA CDRAS 5, 6, JR. CUZCO CDRA 7, CALLE SANTA ANA CDRA 8.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 9:30 AM A 4:30 PM
A.H. INTEGRACION SAN JOSE SECTOR JOSE OLAYA I MZ A, A1, B, B1, C, D, D1, E, E2, F, G, H, I, J, M, N, O, P, P PRIMA, A.H. SIMON BOLIVAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H.
SAN MARTÍN DE PORRES 9:30 AM A 5:30PM
JR. CHACHAPOYAS CDRAS. 3, 4, AV. PACASMAYO CDRAS. 32, 33, CALLE DORA MAYER DE ZULEN CDRA. 1, JR. SAN MARTÍN CDRAS. 33, 34, 35, 36, AV. AMALIA PUGA DE LOZADA CDRAS. 32, 33, 34, JR. HUÁNUCO CDRAS. 32, 33, 34, AV. LIMA CDRAS. 32, 33, 34, 35, 36, JR. ANCASH CDRAS. 32, 33, 34, 35, 36, JR. CALLAO CDRAS. 3, 4, JR. IQUITOS CDRAS. 3, 4, AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRAS. 3, 4, JR. VICTOR NAVARRO DEL AGUILA CDRA. 1, JR. PASCO CDRA. 33, JR. ANDAHUAYLAS CDRAS. 3, 4, JR. OSCAR BARRENECHEA RAYGADA CDRA. 1, URB. CONDEVILLA DEL SEÑOR MZS. C3, D3, E3, F3, G4, K3
INDEPENDENCIA 10:00 AM A 6:00 PM
A.H. SAN CAMILO AV. EMANCIPACION CDRA 1, MZ A, A1, B, C, D, F, G, PASAJE JAVIER HERAUD MZ B, PASAJE ARGUEDAS MZ A, PASAJE JOSE MARTI MZ A1, C, PASAJE MICAELA BASTIDAS MZ A1, URB. LAS VIOLETAS PROLONG. LAS GLADIOLAS MZ M.
VENTANILLA 9:00 AM A 5:00 PM
ASOC. BELLO HORIZONTE MZ C, AV. LA PLAYA MZ C.
VIERNES 31 DE JULIO
LIMA CERCADO 9:00 AM A 3:00 PM
JR. ANCASH CDRA. 12, JR. CAMANÁ CDRAS. 2, 7, 8, JR. CAILLOMA CDRAS. 5, 6, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA. 7, JR. OCOÑA CDRAS. 1, 2, JR. MOQUEGUA CDRAS. 2, 3, JR. PUNO CDRA. 4, JR. HUANTA CDRA. 10, AV. EMANCIPACIÓN CDRA. 3
BELLAVISTA 9:00 AM A 6:00 PM
JR. ELÍAS AGUIRRE CDRA. 2, PSJE. DIEGO DE ALMAGRO CDRA. 1, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRAS. 3, 4, 5, PSJ. H. DE LUQUE CDRA. 1, JR. COLINA CDRA. 2, JR. SAN FRANCISCO CDRA. 5
SAN JUAN DE LURIGANCHO 9:30 AM A 4:30 PM
ASOC. VIV. ISRAEL MZS. C, P, Ñ, AGRUP. FAM. LAS CASUARINAS DE JICAMARCA MZS. A, B, C, D, D PRIMA, D1, E, E PRIMA, E1, F, G, G1, H, I, J, K, L, AGRUP. VEC. NUEVA MAYORÍA MZS. G, K, L, M, N, O, P.
PUENTE PIEDRA 9:30 AM A 5:30 PM
PRO. VIV. SAN ISIDRO DE COPACABANA MZ. B, ASOC. VIV. LOS PORTALES DE COPACABANA II ETP. MZS. B, C, D, E, F, ASOC. PROP. RES. LA FLORESTA DE COPACABANA MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. LA FLORIDA DE COPACABANA MZS. A, B, C, D, E, E, E3, ASOC. DE VIV. BRISAS DE COPACABANA MZ. C, ASOC. VIV. LAS BEGONIAS DE COPACABANA MZS. A, D, PROG. RES. LOS ÁLAMOS DE COPACABANA MZ. A.
CALLAO 8:30 AM A 6:30 PM
P.J. CIUDADELA LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, JR. PUCALLPA CDRAS. 2, 3, CALLE VILLA RICA CDRAS. 1, 2, CALLE OXAPAMPA CDRAS. 1, 2, JR. BUENAVISTA CDRA. 1, JR. MONTEZUMA CDRAS. 9, 11, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. D, F, I, J, K, L, M, N, CALLE YURIMAGUA CDRAS. 1, 3, 4.
INDEPENDENCIA 7:00 AM A 7:00 PM
JR. ANDAMARCA CDRA. 1, JR. ANTISUYO CDRAS. 5, 6, JR. QUIPAYPAMPA CDRAS. 2, 3, AV. HUANACAURE CDRAS. 1, 2, 3, JR. SACSAYHUAMÁN CDRAS. 1, 2, 3, JR. INCA ROCA CDRAS. 3, 4, JR. TURIBAMBA CDRA. 1, JR. MUQUIYAUYOS CDRA. 1, JR. RÍO SAPI CDRAS. 1, 2, 3, JR. OLLANTAYTAMBO CDRAS. 1, 2, 3, JR. PACARITAMBO CDRA. 1, JR. PAUCARTAMBO CDRAS. 1, 2, JR. PISAC CDRA. 1, A.H. PROY. INT. 18 DE MARZO MZ. A, JR. HUATANAY CDRA. 2, CALLE INCA URCO CDRA. 1, JR. COLQUEPATA CDRA. 3, JR. CALCA CDRAS. 1, 3, JR. INCA YUPANQUI CDRAS. 4, 5, JR. HUAMACHUCO CDRA. 1, CALLE SAN PEDRO CDRA. 1, JR. SAN ROQUE CDRA. 7, JR. PARAMONGA CDRA. 1, URB. TAHUANTINSUYO MZS. C3, D11, E11, J3, K3, P3, Q3, S3, A.H. CERRO CALAVERA MZ. B.
SAN MARTÍN DE PORRES 10:00 AM A 1:00 PM
CALLE J. CUCHI ARNAO CDRAS. 0, 1, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 6. .
CARABAYLLO 8:30 AM A 6:30 PM
PRO. VIV. STA. ISABEL DE SAN LORENZO MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. STA. LUCÍA II ETP. MZS. B, C, D, E, F, G, PROG. VIV. PARAÍSO DE SAN LORENZO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. PROP. 29 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. PROP. LOS JAZMINES DE LOS MONTE MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PROP. LOS JARDINES DE BELÉN I ETP. MZS. A, B, C, D, E, ASOC. DE VIV. SAN CARLOS DE CARLOS DE CARABAYLLO II ETP. MZ. A, PRO. VIV. VILLA HERMOSA MZS. A, B, URB. LOS PARQUES DE CARABAYLLO MZ. A, ASOC. PROP. VIV. LAS TORRES DE CARABAYLLO MZ. E.
SÁBADO 1 DE AGOSTO
SAN JUAN DE LURIGANCHO 9:30 AM A 6:30 PM
URB. CIUDAD MCAL. CÁCERES MZS. E6, E7, E8, F11, F12, F13, COOP. CABO G.R.P. JUAN LINARES ROJAS MZS. E6, E7
VENTANILLA 9:00 AM A 5:00 PM
URB. PARQUE PORCINO M ZONA 10.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.