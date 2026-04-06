Durante el mes de abril de 2026, habitantes de diversas regiones del Perú podrán observar el sobrevuelo de la Estación Espacial Internacional (EEI) sobre el país. Según datos difundidos por ASISMET, este fenómeno será visible en distintos horarios y fechas, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de contemplar este evento astronómico sin necesidad de equipo especializado. La organización señaló que la Estación Espacial Internacional será visible sin ayuda de instrumentos ópticos, permitiendo que personas de múltiples ciudades peruanas, tanto de la región costera como de la amazónica, puedan disfrutar del espectáculo siempre que el cielo esté despejado y las condiciones climáticas sean adecuadas. El momento más destacado para observar la EEI se dará este lunes 6 de abril, según informó la entidad meteorológica encargada del seguimiento del fenómeno. Aquí te vamos a contar los horarios y cómo aprovechar este momento especial que disfrutarán los fanáticos de la ciencia y la astronomía.

Estación Espacial Internacional será visible en Perú hoy 6 de abril: horarios y cómo verla en el cielo

La Estación Espacial Internacional se podrá identificar como un pequeño punto luminoso en el firmamento peruano durante varios minutos, entre las 19:05 y las 19:12 horas. Su observación será especialmente favorable en ciudades de la costa y la sierra central, incluyendo Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Lima, Callao, Ica y Huancayo.

Durante esos minutos, la Estación Espacial Internacional destacará con intensidad de -3.9, facilitando su localización en el firmamento. Su desplazamiento arrancará desde el horizonte norte y alcanzará el cenit sobre localidades como Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Huaraz, según los registros de la entidad responsable.

Para los aficionados avanzados, ASISMET señala que la Estación Espacial Internacional se proyectará frente a Júpiter en áreas como Huacho, Lima y Cañete, ofreciendo un impresionante evento celeste visible directamente desde el suelo.

La Estación Espacial Internacional entrará en la sombra a las 19:12:22, instante en el que desaparecerá de la vista de quienes la estén siguiendo desde Tierra.

¿Cuándo será visible la EEI en Perú durante el 7 de abril?

Quienes quieran seguir el recorrido de la Estación Espacial Internacional en otras zonas del país podrán hacerlo el martes 7 de abril, cuando se registre un nuevo paso sobre la selva peruana. Según ASISMET, la observación será posible entre las 18:19 y las 18:27 horas.

Los habitantes de localidades como Tarapoto y Pucallpa tendrán la oportunidad de avistar la Estación Espacial Internacional, siempre que el clima sea propicio. El objeto surcará el cielo desde el norte con un brillo de -3.4, por lo que se aconseja vigilar la presencia de nubes que puedan obstaculizar la observación.

Qué es la La Estación Espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional (EEI) es un laboratorio que orbita alrededor de la Tierra a unos 400 km de altura. Funciona como un hogar y lugar de trabajo para astronautas de distintos países. Se construyó de manera conjunta por varias agencias espaciales, como la NASA, la ESA y Roscosmos. Sirve para realizar experimentos científicos que no podrían hacerse en la Tierra. Los estudios abarcan áreas como medicina, física, biología y tecnología espacial. Además, permite probar nuevas naves y equipos para futuras misiones. Su construcción comenzó en 1998 y ha sido continuamente habitada desde 2000. Los módulos que la conforman fueron ensamblados en el espacio. Es un símbolo de cooperación internacional y avance científico. También ofrece información valiosa sobre cómo vivir en gravedad casi nula.