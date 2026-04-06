Por Redacción EC

Durante el mes de abril de 2026, habitantes de diversas regiones del Perú podrán observar el sobrevuelo de la Estación Espacial Internacional (EEI) sobre el país. Según datos difundidos por ASISMET, este fenómeno será visible en distintos horarios y fechas, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de contemplar este evento astronómico sin necesidad de equipo especializado. La organización señaló que la Estación Espacial Internacional será visible sin ayuda de instrumentos ópticos, permitiendo que personas de múltiples ciudades peruanas, tanto de la región costera como de la amazónica, puedan disfrutar del espectáculo siempre que el cielo esté despejado y las condiciones climáticas sean adecuadas. El momento más destacado para observar la EEI se dará este lunes 6 de abril, según informó la entidad meteorológica encargada del seguimiento del fenómeno. Aquí te vamos a contar los horarios y cómo aprovechar este momento especial que disfrutarán los fanáticos de la ciencia y la astronomía.