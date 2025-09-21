Un eclipse solar parcial se produce cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol sin lograr una alineación exacta, lo que permite observar únicamente una parte del disco solar, de acuerdo con especialistas. De esta manera, los amantes de los fenómenos astronómicos tendrán la oportunidad de ver el último eclipse de septiembre 2025. Este evento coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur y otoño en el hemisferio norte, lo cual representa una experiencia que emociona a más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA VER EL ÚLTIMO ECLIPSE SOLAR PARCIAL DE SEPTIEMBRE 2025?

De acuerdo con la página web Time and Date, este domingo 21 de septiembre miles de personas en el mundo vivirán la experiencia del último eclipse solar parcial del presente mes, en la que la Luna cubrirá cerca del 80 % del Sol. Este fenómeno astronómico iniciará a las 17:29:43 (Tiempo Universal) y llegará a su punto máximo hasta las 21:53 (TU).

En cuanto a la presencia del eclipse solar, gracias a su ubicación geográfica, la isla Macquarie será uno de los puntos más privilegiados, ya que sus ciudadanos podrán verlo en su máximo esplendor. En tanto, ciudades de Nueva Zelanda como Auckland, Wellington y Christchurch podrán observar el fenómeno en las primeras horas del lunes 22 de septiembre. No obstante, países como Estados Unidos, España y toda Latinoamérica quedarán fuera del área de visibilidad.

¿CUÁNDO SERÁ EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DEL SIGLO?

A través de sus plataformas digitales, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que próximamente se llevará a cabo un fenómeno jamás visto antes en el cielo. Se trata del denominado “eclipse del siglo”, que ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos. En esa fecha, cuando alcance su fase de totalidad, es decir, cuando la Luna cubra por completo al Sol, millones de personas en distintos países del mundo podrán disfrutar de este espectáculo astronómico, considerado el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

Asimismo, durante aquel momento, esta trayectoria tendrá un ancho aproximado de 258 kilómetros y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre. En total, abarcará alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una extensión significativa que, sin embargo, representa solo una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que cubren la superficie total del planeta. Por ello, solo algunos continentes, como Europa, África y el sur de Asia, podrán presenciar este eclipse solar. Según Eclipse Wise, el eclipse solar total pasará por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.