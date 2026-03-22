Por Redacción EC

A solo pocos meses de que se desarrolle el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Y es que, el camino hacia la Copa del Mundo llega a su recta final, debido a que aún queda algunos boletos por definir y sellar su pasaje a Norteamérica. De esta manera, con miras a disputarse el repechaje intercontinental, en suelo mexicano se jugarán varios partidos entre seis selecciones, conformando un minitorneo de eliminación directa a fines de marzo. En tanto, en Europa se definirán los otros cupos restantes al torneo. Así, los horarios y fechas quedaron definidos para estos esperados partidos que mantendrán en vilo a miles de hinchas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.