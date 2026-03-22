A solo pocos meses de que se desarrolle el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Y es que, el camino hacia la Copa del Mundo llega a su recta final, debido a que aún queda algunos boletos por definir y sellar su pasaje a Norteamérica. De esta manera, con miras a disputarse el repechaje intercontinental, en suelo mexicano se jugarán varios partidos entre seis selecciones, conformando un minitorneo de eliminación directa a fines de marzo. En tanto, en Europa se definirán los otros cupos restantes al torneo. Así, los horarios y fechas quedaron definidos para estos esperados partidos que mantendrán en vilo a miles de hinchas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE SE DISPUTARÁN LOS PARTIDOS POR EL REPECHAJE RUMBO AL MUNDIAL 2026?

Este jueves 26 de marzo, los fanáticos del fútbol se mantendrán a la expectativa por conocer los equipos que avanzarán a la última fase del repechaje de la FIFA que les permitirá obtener uno de los 6 boletos disponibles al Mundial 2026. En esta oportunidad, la repesca se jugará en tierras mexicanas (Guadalajara y Monterrey), donde seis selecciones de diferentes confederaciones se enfrentarán en una única semifinal por llave y el ganador se enfrentará a una selección preclasificada este martes 31 de marzo en busca de los dos boletos. Mientras que los cuatro cupos restantes serán disputados por la UEFA con sus 16 selecciones en esas mismas fechas. A continuación, te presentamos el cronograma oficial de los partidos del repechaje:

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica | Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México - 20:00 horas

Nueva Caledonia vs. Jamaica | Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México - 20:00 horas Final: República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica | Martes 31 de marzo en Guadalajara, México - 17:00 horas

Dato: el ganador del repechaje 1 se ubicará en el Grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal : Bolivia vs. Surinam | Jueves 26 de marzo en Monterrey, México - 17:00 horas

: Bolivia vs. Surinam | Jueves 26 de marzo en Monterrey, México - 17:00 horas Final: Irak vs. Bolivia o Surinam | Martes 31 de marzo en Monterrey, México - 21:00 horas

Dato: el ganador del repechaje 2 se ubicará en el Grupo I del Mundial 2026 con Francia, Senegal y Noruega.

Two of the final @FIFAWorldCup spots will be decided in Mexico! 🇲🇽



Estadio Guadalajara and Estadio Monterrey will host the FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament between 23 and 31 March 2026. pic.twitter.com/PzvA8NSZ0q — FIFA (@FIFAcom) November 19, 2025

Repechajes UEFA

Repechaje A

Semifinales:

Italia vs. Irlanda del Norte | Jueves 26 de marzo - 14:45 horas

Gales vs. Bosnia & Hezergovina | Jueves 26 de marzo - 14:45 horas

Dato: el ganador del repechaje A se ubicará en el Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales:

Ucrania vs. Suecia | Jueves 26 de marzo - 14:45 horas

Polonia vs. Albania | Jueves 26 de marzo - 14:45 horas

Dato: el ganador del repechaje B se ubicará en el Grupo F del Mundial 2026 con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales:

Turquía vs. Rumania | Jueves 26 de marzo - 12:00 horas

Eslovaquia vs. Kosovo | Jueves 26 de marzo - 14:45 horas

Dato: el ganador del repechaje C se ubicará en el Grupo D del Mundial 2026 con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales:

Dinamarca vs. Macedonia del Norte | Jueves 26 de marzo - 14:45 horas

República Checa vs. Irlanda | Jueves 26 de marzo - 14:45 horas

Dato: el ganador del repechaje D se ubicará en el Grupo A del Mundial 2026 con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO DE LA FIFA TRAS LA RENUNCIA DE IRÁN POR PARTICIPAR EN EL MUNDIAL 2026?

El pasado 11 de marzo, la selección de Irán anunció que no disputará el Mundial 2026 debido a que, según su ministro de Deportes, Ahmad Doyanmali, no se cuenta con las garantías suficientes para que sus jugadores participen, luego de que Estados Unidos e Israel asesinaran a su líder, el ayatolá Alí Jameneí. De esta manera, basándose en el artículo 6.7 del reglamento de la FIFA indica que “si una asociación participante se retira o queda excluida del Mundial, el consejo de la FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra“.

En ese sentido, el diario Ole indica que existirían tres escenarios que podrían beneficiar a ciertos equipos, es decir, reemplazar el cupo de Irán por otra selección asiática, definir al sustituto según el ranking FIFA o dejar la vacante sin efecto. Es así que, si se da el primer caso, la selección que ocuparía ese lugar sería Irak, que actualmente se encuentra disputando el repechaje, y Emiratos Árabe jugaría la repesca. Asimismo, otro de los casos que plantean es que se mantenga tal cual el grupo G del Mundial, lo que provocaría que Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda tengan menos chances de pasar a los octavos de final, conforme comparte La República.