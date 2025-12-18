Al mando de Manuel Barreto, la selección peruana de fútbol viajó a Rusia para disputar sus últimos amistosos internacionales en fecha FIFA, sin embargo, y ahora bajo la organización de la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), un nuevo cotejo de preparación figura programado contando con novedosa convocatoria. De manera sorpresiva para muchos hinchas, la ‘Bicolor’ estará midiendo fuerzas contra la Bolivia de Óscar Villegas, y a través de este canal quienes no puedan asistir al estadio, tendrán la chance de observar en vivo y en directo dicho compromiso.

EL CANAL QUE TRANSMITIRÁ EN VIVO EL AMISTOSO ENTRE PERÚ Y BOLIVIA

Ha llegado el final de una temporada que a nivel futbolístico terminará de cerrarse en Perú con la disputa de nuevo amistoso internacional entre la ‘Bicolor’ y la selección boliviana, y que a diferencia de otros cotejos, estará jugándose en tierras chinchanas de manera novedosa.

Con capacidad para albergar a casi 14 mil espectadores, el moderno Estadio Félix Castillo Tardío ha sido definido como el recinto donde ambos combinados patrios, medirán fuerzas el domingo 21 de diciembre a partir de las 3.30 de la tarde, y bajo transmisión a cargo de América TV.

Sintonizando el Canal 4 (704 HD) de la señal abierta, y a nivel nacional, los peruanos tendrán la chance de visualizar los últimos minutos de la ‘Bicolor’ en 2025, y sobre todo ver por primera vez a jugadores cuya convocatoria se produce inéditamente.

Tras la gira realizada sobre tierras rusas acumulando un empate y una derrota, ahora la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le brinda a la SAFAP la oportunidad de organizar amistoso que servirá bajo el mando de Gerardo Ameli, para incluir a jóvenes jugadores en oncena sin dejar de contar con la experiencia de Pedro Gallese.

SELECCIÓN PERUANA: LISTA DE CONVOCADOS POR GERARDO AMELI PARA EL AMISTOSO ANTE BOLIVIA

Arqueros

- Pedro Gallese (libre)

- Daniel Prieto (Alianza Atlético)

- Steven Rivadeneyra (Sport Boys)

- Emile Franco (Sport Boys)

Defensas

- Marco Huamán (Alianza Lima)

- Erick Canales (Deportivo Garcilaso)

- Jhair Soto (ADT)

- Gianfranco Chávez (Alianza Lima)

- Gustavo Dulanto (Universitario de Deportes)

- Rafael Guzmán (Universitario de Deportes)

- Mathías Llontop (Sport Boys)

- Sebastián Aranda (Sport Boys)

Mediocampistas

- Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes)

- Jesús Castillo (Alianza Lima)

- Alfonso Barco (Emelec de Ecuador)

- Hernán Lupu (Alianza Atlético)

- Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)

- Álvaro Rojas (Universitario de Deportes)

- Piero Magallanes (Sport Huancayo)

- Carlos Cabello (ADT)

Delanteros

- Rodrigo Vilca (Atlético Grau)

- Cristian Neira (Cienciano)

- Matías Succar (Alianza Lima)

- Juan Martínez (Sport Huancayo)

- Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina)

ASÍ PUEDES ADQUIRIR ENTRADAS PARA VER EL PERÚ VS. BOLIVIA EN CHINCHA

Casi a fines de julio 2025, el Gobierno Regional de Ica inauguró el moderno Estadio Félix Castillo Tardío que ahora será sede del Perú vs. Bolivia ofreciendo imponentes y funcionales ambientes para espectáculos deportivos.

En relación a dicho match de carácter amistoso internacional, te contamos que mediante Joinnus y Yape también, hoy puedes adquirir boletos disponibles para las cuatro tribunas habilitadas, y presencialmente desde el 17 de diciembre a través de las boleterías del propio recinto.

Oriente y Occidente techadas, además de Norte y Sur, son aquellas zonas que ofrece el Félix Castillo Tardío chinchano, y albergará a casi 14 mil hinchas de la selección peruana el domingo 21 de diciembre a partir de las 3.30 de la tarde.