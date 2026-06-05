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Sedapal anuncia corte de agua en Lima hoy, viernes 5 de junio: horarios, distritos y zonas afectadas
Sedapal anuncia corte de agua en Lima hoy, viernes 5 de junio: horarios, distritos y zonas afectadas
Por Redacción EC

El reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este viernes 5 de junio. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para tres distintos distritos limeños.

La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:

Corte de agua en Lima el viernes 5 de junio

Ate (Viernes 05 de Junio, 7:00 am - 7:00 pm)

  • Urbanización Asociación Hijos de Amauta - Zona A
  • Urbanización Amanuta - Zona A
  • Urbanización Inmaculada Concepción
  • Urbanización Señor de Muruhuay

Ate (Viernes 05 de Junio, 1:00 pm - 11:50 pm)

  • Urbanización Amauta Zona B
  • Urbanización Inmaculada Concepción
  • Urbanización Nuevo Amanecer
  • Urbanización Jardines de Noé
  • Urbanización Paraíso

San Juan de Lurigancho (Viernes 05 de Junio 9:00 am - 11:55 pm)

  • Urbanización A.H. 10 de octubre, Señor de los Milagros
  • Urbanización A.H. Atusparia
  • Urbanización A.H. Cerrito La Libertad
  • Urbanización A.H. Ciudad de los Constructores
  • Urbanización A.H. Ciudad Mariscal Cáceres, Mz W 5A, Sect III Ampliación III
  • Urbanización A.H. Corazón de Jesús
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe, Grupo 1
  • Urbanización A.H. Enrique Montenegro
  • Urbanización A.H. Hospital del Niño
  • Urbanización A.H. Integración Manos Unidas, Sect Los Ángeles
  • Urbanización A.H. Integración Manos Unidas, Sect Sol de Oro
  • Urbanización A.H. Integración Solidaridad y Progreso, Sect Febrero 9
  • Urbanización A.H. Integración Solidaridad y Progreso, Sect Los Portal
  • Urbanización A.H. Integración Nuevo Perú, Sect El Progreso
  • Urbanización A.H. Isabel Flores de Oliva
  • Urbanización A.H. Jardines 30 de octubre, II Etapa
  • Urbanización A.H. José Carlos Mariátegui, Las Lomas
  • Urbanización A.H. José Gálvez
  • Urbanización A.H. Las Palmeras
  • Urbanización A.H. Mariátegui, José Carlos
  • Urbanización A.H. Nueva Juventud
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo San Juan, Sect L Lomas de Casablanca
  • Urbanización A.H. Peruano Unidos, Sect El Amauta
  • Urbanización A.H. Peruano Unidos, Sect El Mirador
  • Urbanización A.H. San Miguel
  • Urbanización A.H. Saúl Cantoral Huamani
  • Urbanización A.H. Señor de Muruhuay
  • Urbanización A.H. Simón Bolívar
  • Urbanización A.H. Somos Libres
  • Urbanización A.H. Su Santidad Juan Pablo II
  • Urbanización Agrupación El Bosque Mariátegui
  • Urbanización Agrupación Familia Nuevo Amanecer
  • Urbanización Agrupación Familia Virgen del Carmen
  • Urbanización Agrupación Juan Velasco Alvarado
  • Urbanización Agrupación Las Casuarinas de Casablanca
  • Urbanización Agrupación Los Jardines de Santa Rosa de Lima
  • Urbanización Agrupación Nuevo Perú
  • Urbanización APV Casa Blanca
  • Urbanización APV Urpi
  • Urbanización Asociación Las Lomas de La Fragata, 26 de noviembre
  • Urbanización Asociación Primavera
  • Urbanización Cooperativa de Vivienda La Fragata LTDA
  • Urbanización Cooperativa Las Magnolias
  • Urbanización Urb. Mariscal Cáceres

Puente Piedra (Viernes 05 de Junio, 12:00 pm - 8:00 pm)

  • Urbanización Jardines de Puente Piedra
  • Urbanización El Progreso
  • Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
  • Asociación de Pobladores de Carmen Alto
  • Urbanización El Carmen
  • Urbanización Cercado

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