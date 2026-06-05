Sedapal anuncia corte de agua en Lima hoy, viernes 5 de junio: horarios, distritos y zonas afectadas

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este viernes 5 de junio. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para tres distintos distritos limeños.
La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:
Corte de agua en Lima el viernes 5 de junio
Ate (Viernes 05 de Junio, 7:00 am - 7:00 pm)
- Urbanización Asociación Hijos de Amauta - Zona A
- Urbanización Amanuta - Zona A
- Urbanización Inmaculada Concepción
- Urbanización Señor de Muruhuay
Ate (Viernes 05 de Junio, 1:00 pm - 11:50 pm)
- Urbanización Amauta Zona B
- Urbanización Inmaculada Concepción
- Urbanización Nuevo Amanecer
- Urbanización Jardines de Noé
- Urbanización Paraíso
San Juan de Lurigancho (Viernes 05 de Junio 9:00 am - 11:55 pm)
- Urbanización A.H. 10 de octubre, Señor de los Milagros
- Urbanización A.H. Atusparia
- Urbanización A.H. Cerrito La Libertad
- Urbanización A.H. Ciudad de los Constructores
- Urbanización A.H. Ciudad Mariscal Cáceres, Mz W 5A, Sect III Ampliación III
- Urbanización A.H. Corazón de Jesús
- Urbanización A.H. Cruz de Motupe, Grupo 1
- Urbanización A.H. Enrique Montenegro
- Urbanización A.H. Hospital del Niño
- Urbanización A.H. Integración Manos Unidas, Sect Los Ángeles
- Urbanización A.H. Integración Manos Unidas, Sect Sol de Oro
- Urbanización A.H. Integración Solidaridad y Progreso, Sect Febrero 9
- Urbanización A.H. Integración Solidaridad y Progreso, Sect Los Portal
- Urbanización A.H. Integración Nuevo Perú, Sect El Progreso
- Urbanización A.H. Isabel Flores de Oliva
- Urbanización A.H. Jardines 30 de octubre, II Etapa
- Urbanización A.H. José Carlos Mariátegui, Las Lomas
- Urbanización A.H. José Gálvez
- Urbanización A.H. Las Palmeras
- Urbanización A.H. Mariátegui, José Carlos
- Urbanización A.H. Nueva Juventud
- Urbanización A.H. P.I. Nuevo San Juan, Sect L Lomas de Casablanca
- Urbanización A.H. Peruano Unidos, Sect El Amauta
- Urbanización A.H. Peruano Unidos, Sect El Mirador
- Urbanización A.H. San Miguel
- Urbanización A.H. Saúl Cantoral Huamani
- Urbanización A.H. Señor de Muruhuay
- Urbanización A.H. Simón Bolívar
- Urbanización A.H. Somos Libres
- Urbanización A.H. Su Santidad Juan Pablo II
- Urbanización Agrupación El Bosque Mariátegui
- Urbanización Agrupación Familia Nuevo Amanecer
- Urbanización Agrupación Familia Virgen del Carmen
- Urbanización Agrupación Juan Velasco Alvarado
- Urbanización Agrupación Las Casuarinas de Casablanca
- Urbanización Agrupación Los Jardines de Santa Rosa de Lima
- Urbanización Agrupación Nuevo Perú
- Urbanización APV Casa Blanca
- Urbanización APV Urpi
- Urbanización Asociación Las Lomas de La Fragata, 26 de noviembre
- Urbanización Asociación Primavera
- Urbanización Cooperativa de Vivienda La Fragata LTDA
- Urbanización Cooperativa Las Magnolias
- Urbanización Urb. Mariscal Cáceres
Puente Piedra (Viernes 05 de Junio, 12:00 pm - 8:00 pm)
- Urbanización Jardines de Puente Piedra
- Urbanización El Progreso
- Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
- Asociación de Pobladores de Carmen Alto
- Urbanización El Carmen
- Urbanización Cercado