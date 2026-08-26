Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos limeños para este 12 de junio | Foto: GEC
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos limeños para este 12 de junio | Foto: GEC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

Chorrillos (0:00 a.m. - 8:00 p.m.)

  • A.H DELICIAS DE VILLA (PADRES DE FAMILIA)
  • A.H LAS GARZAS DE VILLA
  • A.H INDOAMERICA SECTOR II
  • A.H RINCONADA DE VILLA SECTOR I
  • A.H LA SAGRADA FAMILIA
  • APV VILLA MUNICIPAL
  • ASOC A.R.I.A. DELICIAS DE VILLA ZONA I
  • ASOC A.R.I.A. DELICIAS DE VILLA ZONA II
  • ASOC A.R.I.A. DELICIAS DE VILLA ZONA III
  • ASOC A.R.I.A. ZONA DOS (EX-GANADERA)
  • ASOC DE VIV. FUNDO VILLA BAJA
  • ASOC PADRES DE FAMILIA
  • CERCADO

Ate (3:00 a.m. - 7:00 p.m.)

  • A.H HORACIO ZEVALLOS GRUPO J

San Juan de Lurigancho (5:00 a.m. - 10:00 p.m.)

  • A.H EL ROSAL
  • A.H LOS AMAUTAS
  • A.H MANO DE DIOS
  • A.H P.I. CONFRATERNIDAD SECT. 3 DE MARZO
  • A.H P.I. CONFRATERNIDAD SECT.12 DE DICIEMBRE
  • A.H PERUANOS UNIDOS SECT VISTA ALEGRE-C-MIRADOR
  • A.H PROLOG. EL ROSAL
  • A.H PROYECTO INTEG. CONFRATERNIDAD
  • A.H PROYECTO INTEG. SECT. 3 DE MARZO
  • A.H SANTA ROSA
  • AGRU EL MIRADOR DEL FUTURO
  • AGRU ROCA FUERTE

San Miguel (5:00 a.m. - 9:00 p.m.)

  • URB MARANGA 1RA ET.
  • URB MARANGA 2DA ET.
  • URB MARANGA 3RA ET.

San Antonio de Huarochirí (7:00 a.m. - 10:50 p.m.)

  • ASOC SAN JUAN DE JICAMARCA - ECNC

Comas (7:00 a.m. - 7:00 p.m.)

  • A.H AMPLIACION 28 DE JULIO COLLIQUE 5TA ZONA
  • A.H COLLIQUE
  • A.H COLLIQUE 4TA ZONA-COMITE 106
  • A.H COLLIQUE 4TA ZONA-COMITE VEC. 86 Y 99
  • A.H COLLIQUE 4TA ZONA-COMITE VEC. 98 Y 100
  • A.H COLLIQUE IV ZONA
  • A.H COLLIQUE V SECTOR ZONA V
  • A.H 28 DE JULIO
  • A.H VILLA DISCIPLINA