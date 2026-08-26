El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
Chorrillos (0:00 a.m. - 8:00 p.m.)
- A.H DELICIAS DE VILLA (PADRES DE FAMILIA)
- A.H LAS GARZAS DE VILLA
- A.H INDOAMERICA SECTOR II
- A.H RINCONADA DE VILLA SECTOR I
- A.H LA SAGRADA FAMILIA
- APV VILLA MUNICIPAL
- ASOC A.R.I.A. DELICIAS DE VILLA ZONA I
- ASOC A.R.I.A. DELICIAS DE VILLA ZONA II
- ASOC A.R.I.A. DELICIAS DE VILLA ZONA III
- ASOC A.R.I.A. ZONA DOS (EX-GANADERA)
- ASOC DE VIV. FUNDO VILLA BAJA
- ASOC PADRES DE FAMILIA
- CERCADO
Ate (3:00 a.m. - 7:00 p.m.)
- A.H HORACIO ZEVALLOS GRUPO J
San Juan de Lurigancho (5:00 a.m. - 10:00 p.m.)
- A.H EL ROSAL
- A.H LOS AMAUTAS
- A.H MANO DE DIOS
- A.H P.I. CONFRATERNIDAD SECT. 3 DE MARZO
- A.H P.I. CONFRATERNIDAD SECT.12 DE DICIEMBRE
- A.H PERUANOS UNIDOS SECT VISTA ALEGRE-C-MIRADOR
- A.H PROLOG. EL ROSAL
- A.H PROYECTO INTEG. CONFRATERNIDAD
- A.H PROYECTO INTEG. SECT. 3 DE MARZO
- A.H SANTA ROSA
- AGRU EL MIRADOR DEL FUTURO
- AGRU ROCA FUERTE
San Miguel (5:00 a.m. - 9:00 p.m.)
- URB MARANGA 1RA ET.
- URB MARANGA 2DA ET.
- URB MARANGA 3RA ET.
San Antonio de Huarochirí (7:00 a.m. - 10:50 p.m.)
- ASOC SAN JUAN DE JICAMARCA - ECNC
Comas (7:00 a.m. - 7:00 p.m.)
- A.H AMPLIACION 28 DE JULIO COLLIQUE 5TA ZONA
- A.H COLLIQUE
- A.H COLLIQUE 4TA ZONA-COMITE 106
- A.H COLLIQUE 4TA ZONA-COMITE VEC. 86 Y 99
- A.H COLLIQUE 4TA ZONA-COMITE VEC. 98 Y 100
- A.H COLLIQUE IV ZONA
- A.H COLLIQUE V SECTOR ZONA V
- A.H 28 DE JULIO
- A.H VILLA DISCIPLINA
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