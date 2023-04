La cantante mexicana Belinda volvió a ser tendencia. En esta oportunidad, la artista reveló que lleva en su bolso una oración, la cual fue hecha por sus mismos fans. Este rezo fue creado para que a la latinoamericana le vaya mejor en el amor.

Belinda: cuál es la oración que lleva la cantante en su bolso

“Santa Belinda de los amores, patrona de los encu***, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro a que también se encul*** conmigo y mi nombre lo lleven tatuado”, dice la oración escrita por sus propios seguidores.

Belinda, quien ahora se ha denominado ‘La Patrona de México’, confesó que, además de dicha oración, lleva también otras cosas muy particulares en su bolso. Estas declaraciones las dio en una entrevista a la revista Vogue España.

“Mis estampitas de la Santa Belinda. No sé, por qué en México se les ocurrió que yo soy la Santa Belinda, no sé a quién se le ocurrió exactamente, pero me hace mucha”, dijo Belinda. Además, la mexicana señaló que su bebida favorita es La Margarita.

Asimismo, según Telediario, la cantante hizo hincapié en algunas de las cosas que le dicen sus fans: “Los hombres se enamoran, pues que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque, no sé me da risa, me lo tomo muy a broma. Así que llevo mi rezo”.

Belinda: qué más lleva en su bolso

Belinda admitió también que siempre carga consigo una botella de salsa Tabasco para bromear. Dice que les invita este ají a sus amigos europeos que no están acostumbrados a comer picante.

Belinda: por qué fue tendencia en sus últimas semanas

De otro lado, Belinda volvió a ser tendencia en las últimas horas luego que se haga público que su ex novio, el también cantante Christian Nodal, será padre, ya que su pareja, la argentina Cazzu, se encuentra en la dulce espera.

La noticia se hizo pública, luego que la intérprete argentina mostrara su pancita durante un concierto, lo cual dejó sorprendidos a sus seguidores luego de varios meses de especulaciones.

Por su parte, Belinda se presentó en un programa de espectáculos en España donde se animó a hablar sobre los peores errores que ha tenido en sus relaciones amorosas.

Belinda: cuáles fueron sus discos de estudio

2003: Belinda

2006: Utopía

2010: Carpe Diem

2013: Catarsis

Belinda: en qué giras musicales participó

Tour Fiesta en la Azotea (2004-2005)

Tour Utopía (2007-2008)

Catarsis Tour (2013-2016)

