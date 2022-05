Los fanáticos de la serie de Netflix, Better Call Saul, están muy emocionados por la última entrega de la temporada 6, que está próxima a estrenarse en julio de este 2022. A continuación, te damos todos los detalles.

La sexta y última temporada de ‘Better Call Saul’, precuela de la historia de Walter White, consta de 13 episodios en total. La primera entrega comenzó a mediados de abril, con 7 capítulos, (6 ya estrenados), mientras que la segunda, con 6 partes, será en un par de meses más.

Recordemos que, Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Rhea Seehorn (Kim Wexler), Patrick Fabian (Howard Hamlin), Michael Mando (Nacho Varga), Tony Dalton (Lalo Salamanca), Giancarlo Esposito (Gus Fring) y Daniel y Luis Moncada (Leonel y Marco Salamanca) reaparecen en esta temporada final dando vida a personajes ya vistos en anteriores temporadas.

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE BETTER CALL SAUL?

La primera parte de la serie terminó el 24 de mayo de 2022, y ya se ha anunciado la fecha de estreno de la segunda parte. La fecha de estreno de Better Call Saul, temporada 6 / parte 2 en Netflix ha sido fijada para el 12 de julio de 2022 , una fecha no tan lejana para ver el gran final.

El último de sus episodios será transmitido el lunes 15 de agosto, con la esperanza de entender el cierre del ciclo de transformación del protagonista, junto a las interrogantes de qué pasará con Kim y Lalo Salamanca.

Todavía no se ha publicado ningún póster o una sinopsis del episodio 8, por lo que aún no sabemos de los próximos acontecimientos sobre el final de Better Call Saul. Por supuesto, se sospecha que Saul Goodman aparecerá cada vez más. Asimismo, se espera que Gene aparezca más en la pantalla también.