BTS estrenó por todo lo alto el tráiler oficial de “Dynamite”, la nueva canción del grupo de K-Pop que ya acumula más de 37 millones de vistas en YouTube.

El nuevo éxito de Jungkook, Taehyung, RM, Suga, Jin, J-Hope y Jimin es tendencia número uno en la redes sociales. El esperado comeback de BTS en el que los idols han estado trabajando durante los últimos meses se estrenará este viernes 21 de agosto.

El clip a pesar de ser un video de tan solo 30 segundos, esconde varias curiosidades y detalles que seguramente pasaste desapercibido.

A continuación, te contamos los 4 detalles del video que podrían ser la respuesta que estabas buscando:

1. Dynamite: ¿Qué significa la letra?

En el breve adelanto de Dynamite nos regaló una pequeña fracción de la letra de la canción. En el video podemos escuchar: “Corriendo por la ciudad con un poco de Funky y Soul. Enciéndelo como dinamita”.

Dynamite, según los medios coreanos es una canción del género ‘Disco Pop’ que llega a levantarnos de nuestros asientos y bailar al ritmo de BTS.

2. La conexión de BTS y The Beatles

No es ninguna sorpresa que en varias ocasiones la agrupación BTS haya sido comparada con The Beatles, una de las bandas más icónicas y exitosas de todos los tiempos. Sin embargo, la banda de K-pop no tiene nada que envidiar a nadie, estos 7 talentosos chicos han logrado romper varios récords impuestos por la banda británica, ganándose la admiración de millones de personas.

En esta ocasión, los idols le rindieron tributo a la icónica banda de rock durante una de las escenas del teaser de Dynamite. Podemos observar que detrás de Jungkook aparece un póster de gran tamaño de Abbey Road, uno de los discos más representativos de la carrera de The Beatles.

3. GUCCI Lovers

Uno de los detalles más llamativos del trailer de Dynamite fueron los outfits de los idols. Se sabe que los chicos de BTS son grandes amantes de la moda y esta vez cada integrante brilló a su manera.

Si bien todos lucen diferentes entre ellos, algo que tienen en común es que Jungkook, RM, J-Hope, Jimin, Suga y Taehyung eligieron prendas de la nueva colección de pre-otoño de GUCCI, sus prendas tienen costos desde los 1,100 hasta los 4,200 dólares.

4. BTS al estilo de Michael Jackson

BTS no sólo hizo referencia a The Beatles en Dynamite, también le rindió tributo al fallecido Michael Jackson rumbo al final del trailer, donde podemos observar a los 7 idols realizando algunos de los pasos de baile más icónicos del rey del pop.

La inconfundible ‘patadita’ que realizaba el intérprete de ‘Billie Jean’ fue recreada por BTS, acto que no pasó por desapercibido por parte de los familiares del músico.

Taj Jackson, sobrino de Michael, agradeció a los idols y a ARMY por todo su apoyo a lo largo de los años. Aww!

